Tatum O’Neal recuerda a su padre Ryan con un emotivo mensaje

El actor estadounidense Ryan O’Neal falleció a los 82 años, el pasado 8 de diciembre. Durante mucho tiempo él estuvo distanciado de su hija Tatum O’Neal, pero ahora ésta informó que hubo una reconciliación entre los dos en 2009, y aunque no se veían con frecuencia, mantenían una relación cordial.

En declaraciones a la revista People, la actriz de 60 años recordó a su padre, con quien protagonizó la película de 1973 “Paper Moon”: “Siento una gran tristeza por el fallecimiento de mi padre. Él significaba mucho para mí. Lo amaba mucho y sé que él también me amaba. Lo extrañaré por siempre y me siento muy afortunada de que hayamos terminado en tan buenos términos”.

A raíz de la muerte de la actriz Farrah Fawcett, quien fue pareja de Ryan durante 18 años, éste se decidió a contactar a Tatum, reuniéndose con ella en 2010 y declarando que se arrepentía de no haberse ocupado de su hija el tiempo suficiente: “(Tatum) no tuvo a nadie después de la muerte de su madre. Ella no me quería y dijo que la abandoné, y así lo hice…Se hicieron muchas cosas duras”.

Sean McEnroe, uno de los tres hijos que Tatum O’Neal tuvo con el tenista John McEnroe, publicó en su cuenta de Instagram en 2020 una foto familiar que muestra a padre e hija, y la acompañó con el siguiente mensaje: “Esta es una de las fotos más memorables de mi vida. La última vez que estuvimos todos juntos fue en el 30 aniversario de “Paper Moon” en 2003. Pude llorar de gratitud porque todos en esta foto todavía están vivos y porque pudimos reunirnos nuevamente después de tantos años de dificultades. Si los O’Neal pueden reconciliarse, realmente todo es posible”.

Ryan O’Neal tuvo dos hijos con Joanna Moore -Tatum y Griffin-, uno con Leigh Taylor-Young y otro con Fawcett. La personalidad volátil del actor causó que hubiera constantes problemas con los chicos, desembocando varias veces en violencia. En el caso de Tatum, expuso en su autobiografía de 2001 A Paper Life el abuso físico y emocional que sufrió por parte de Ryan, debido a la adicción a las drogas de éste. Ella sigue manteniendo el récord de la actriz más joven que ha ganado un premio Oscar (en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, cuando tenía sólo 10 años), por su trabajo en “Paper Moon”.

