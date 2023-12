Horóscopo: qué será de tu semana del 11 al 16 de diciembre de 2023

¿Quieres saber lo que te depara la semana del 11 al 16 de diciembre de 2023? El horóscopo semanal te dice qué esperar.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Mejor perderse entre la multitud que quedarse encerrado entre cuatro paredes. El trato con gente desconocida le hará bien.

DINERO: Resuelve bien en situaciones opresivas. En máxima actividad. Con mayor contacto humano hará transacciones brillantes.

CLAVE DE LA SEMANA: El cambio hace bien. No pierda de vista el objetivo final.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Buena resolución de asuntos sentimentales pendientes. Romanticismo. Sus seres amados lo rodean y eso le devuelve el alma al cuerpo.

DINERO: Gana terreno. Para salir adelante nada mejor que conversar con sus socios y una puesta de límites a tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: Un hecho inesperado podría cambiar su suerte.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Si aparenta una sangre fría desconcertante, se trata de un mecanismo de defensa. Una crisis se aproxima y está tratando de no pensar en ella.

DINERO: Se entrega en cuerpo y alma al trabajo. Absténgase de salir en defensa de quien no le haya pedido su apoyo.

CLAVE DE LA SEMANA: Muy pronto logrará quebrar la rutina y recuperar la pasión.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Buenas compañías, estará toda la semana bastante alegre. La relación se acomoda como por arte de magia.

DINERO: Nada detiene su ascenso. No sea prejuicioso y acepte escuchar a quien le acerque buenos proyectos.

CLAVE DE LA SEMANA: Una buena idea puede valer millones. Esté atento.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Encuentros que dejan huella. Situaciones afectivas extremas logran quebrar su coraza. No es cuestión de imponer sus leyes sino de abrirse.

DINERO: Superar inhibiciones será importante para prosperar. La semana no será mala, pero debe adaptarse a imprevistos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si su mente funciona a mil que las emociones no lo paralicen.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: La amistad será más fuerte que el deseo. Se dejará llevar por una suave ola de melancolía. Bien mientras esté junto a quienes lo quieren.

DINERO: Sin cambios drásticos. Mucho optimismo. Evite tomarse atribuciones que nadie le ha dado, sea lo más discreto posible.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga valer su tiempo y experiencia.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Con armas internas como para defenderse de una persona que intenta dominarlo. Decir basta es su recurso de afirmación.

DINERO: Diez puntos en relaciones públicas. Los contactos comerciales serán oro en polvo. Apostarán fuerte a su talento.

CLAVE DE LA SEMANA: No se moleste en buscar la aprobación de quienes lo adulan.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Con Venus en su signo la semana es color de rosa. Sabrá disfrutar de la primavera y sus placeres. Si un amor se ha ido otro ya vendrá.

DINERO: Imprevistos. Con muchos detalles que escaparán a su control. Evite enojarse si debe rehacer trabajos ya concluidos.

CLAVE DE LA SEMANA: El secreto está en sacar ventaja de toda situación adversa.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Tensiones en el amor y a la vez… ¡mucha atracción! Dígale no a los chantajes emocionales del entorno. Discusiones de familia.

DINERO: Los tratos son muy buenos pero a futuro. Las sociedades aportan mucho, aunque no será sencillo ponerse de acuerdo.

CLAVE DE LA SEMANA: No retroceda aunque deba descartar gente de su vida.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Aprenderá todo lo que haya que aprender de su gente. Sobre todo, alguien que respeta un montón le enseña sobre el arte de la convivencia.

DINERO: Moverá cielo y tierra para modificar el presente. Circunstancias positivas lo llevan a desviarse del objetivo inicial.

CLAVE DE LA SEMANA: Compartir es la consigna.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: En compás de espera. Algo o alguien se interpone. No se deje llevar por la opinión de terceros sobre su vida privada. Protéjase más.

DINERO: Escalará posiciones en poco tiempo y si lleva más de un año en el puesto actual tendrá magníficas novedades.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje su futuro librado a la improvisación. Haga planes.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Peleas de enamorados que no dejan cicatrices. Quienes sepan pedir perdón establecerán mejores relaciones afectivas.

DINERO: La paradoja es que con menos dinero que antes puede ingresar en las altas finanzas. Buena perspectiva.

CLAVE DE LA SEMANA: Las ambiciones son su gran combustible. Apunte alto.

Por Kirón

