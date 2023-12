La película japonesa “The Boy And The Heron” ocupa el número 1 en las taquillas de Estados Unidos

“The Boy And The Heron”, la más reciente película del director japonés Hayao Miyazaki, debutó en el número 1 de las taquillas de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer largometraje anime en ocupar ese puesto.

En su primer fin de semana la cinta obtuvo $12.8 millones de dólares; “The Boy And The Heron” muestra las aventuras de Mahito, un adolescente que tras la muerte de su madre trata de adaptarse al ritmo de vida en una nueva ciudad. Pero tras conocer a una garza que habla, ingresa a un mundo secreto. El filme ha tenido mucho éxito a nivel internacional, y en Japón recaudó más de $56 millones de dólares.

Completan el Top 5 de la semana “The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes”, con $9.4 millones de dólares; en el tercer lugar se encuentra “Godzilla Minus One” (otra película japonesa), con $8.3 millones, y le sigue “Trolls Band Together”, con $6.2 millones. El número 1 de la semana pasada, “Renaissance”, la película que muestra en concierto a la cantante Beyoncé Knowles, cayó hasta el quinto lugar, con $5 millones de dólares recaudados.

Las películas que se perfilan para ocupar el número 1 de las taquillas en Estados Unidos en las próximas dos semanas son “Wonka”, una precuela de “Willy Wonka & The Chocolate Factory”, que es protagonizada por Timothée Chalamet y que ha contado con una fuerte promoción; le sigue “Aquaman and The Lost Kingdom”, que presenta a Jason Momoa en la secuela del exitoso filme de 2018.

A lo largo de su carrera como director, guionista e ilustrador, Hayao Miyazai ha anunciado en varias ocasiones su retiro de la industria; ahora está trabajando en un nuevo proyecto. “The Boy And The Heron” marca su regreso a la pantalla grande desde “The Wind Rises” de 2013. Hoy fue anunciado que la cinta que ocupa esta semana el número 1 en las taquillas de Estados Unidos está nominada al premio Golden Globe en la categoría de Mejor Película de Animación, compitiendo con exitosos títulos como “Elemental”, “Spider-Man: Across The Spider-Verse”, “The Super Mario Bros. Movie”, “Suzume” y “Wish”.

