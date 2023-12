Hombre ruso llega al Aeropuerto de Los Ángeles desde Copenhague sin pasaporte ni boleto de avión

Un hombre ruso aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) procedente de Europa sin pasaporte, visa ni boleto de avión el mes pasado, de acuerdo con una denuncia penal que fue presentada este lunes.

Sergey Vladimirovich Ochigava es acusado de un cargo de polizón en un avión después de llegar a la terminal estadounidense en un vuelo de Scandinavian Airlines a la 1:00 p.m. del 4 de noviembre procedente de Copenhague, Dinamarca, sin papeles migratorios.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California por el FBI, que investiga el caso.

De acuerdo con algunos reportes, el hombre ruso interactuó con la tripulación del vuelo, comió dos veces durante el viaje y platicó con otros pasajeros e incluso, en un momento, Ochigava intentó comerse el chocolate que le pertenecía a la tripulación.

En una declaración jurada, la mayoría de los tripulantes lo notó en el avión y estuvo cambiando de asientos continuamente durante el vuelo, pero nada más que pareciera fuera de lugar.

Sin embargo, Ochigava, presuntamente un economista, no estaba en la lista de pasajeros del vuelo, y para abordar el avión aparentemente tuvo que evadir la seguridad en el aeropuerto de Copenhague.

El vuelo de Scandinavian Airlines despegó de Copenhague. Crédito: LISELOTTE SABROE | AFP / Getty Images

Cuando se presentó en el control aduanero de Los Ángeles, no tenía pasaporte ni visa y no figuraba como pasajero en el manifiesto del vuelo. Durante su entrevista con las autoridades, se le proporcionó la ayuda de un traductor.

El hombre ruso afirmó estar confundido y no recordaba haber subido al avión ni cómo pudo pasar la seguridad o abordar el vuelo sin documentos.

La agente del FBI, Caroline Walling, dijo que en su teléfono celular, el hombre ruso tenía una imagen del tablero de vuelos en el aeropuerto de Copenhague, así como capturas de pantalla de la aplicación “Mapas” con un albergue en Kiel, Alemania, así como mapas de calles de una ciudad extranjera desconocida.

Al hacer una revisión, las autoridades le encontraron tarjetas de identificación rusas y una tarjeta de identificación israelí, así como una fotografía parcial de un pasaporte.

La parte más confusa es que Ochigava aparentemente no tenía idea de que algo andaba mal hasta que llegó a los Estados Unidos e intentó pasar un examen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En un inicio, Ochigava dijo a los funcionarios de CBP que había dejado su pasaporte en el avión, pero no se encontró ningún documento; además de que su nombre no se encontraba en el sistema de CBP, que contiene una lista de las personas que tienen reservaciones en un vuelo a los Estados Unidos.

“Ochigava afirmó que no había dormido durante tres días y no entendía lo que estaba pasando. Ochigava afirmó que podría haber tenido un boleto de avión para venir a los Estados Unidos, pero no estaba seguro”, escribió la agente del FBI.

“Cuando se le preguntó cómo pasó por la seguridad de Copenhague, Ochigava afirmó que no recordaba cómo pasó por la seguridad sin un boleto”, agregó Walling.

El FBI dijo que los miembros de la tripulación del avión efectuaron recuentos de pasajeros en las distintas secciones del avión, el objetivo era para garantizar que la aeronave estuviera equilibrada para el aterrizaje y despegue.

Después de que el vuelo aterrizó en Los Ángeles y se hicieron las investigaciones, la aerolínea descubrió que el número de pasajeros era una persona superior al manifiesto.

El hombre ruso se declaró no culpable y se encuentra bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles.

El delito de ser polizón en un avión puede representar una pena de cárcel hasta por cinco años.

Se espera que Ochigava comparezca ante un tribunal a finales de este mes.

Los casos de personas que llegan como polizón a los Estados Unidos son raros, y algunos lo han hecho aferrándose al tren de aterrizaje de un avión.

En 2021, un guatemalteco de 26 años fue encontrado en el compartimento del tren de aterrizaje de un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami.

En 2022, un hombre de 22 años sobrevivió a un vuelo de 11 horas desde Nairobi, Kenia, a Ámsterdam, Países Bajos, también escondido en el compartimento del tren de aterrizaje.

