Peso Pluma lidera las búsquedas en español de Google en 2023

Tres artistas latinos lideraron las búsquedas en español en Google en Estados Unidos en 2023. Se trata del mexicano Peso Pluma, que lidera la lista de tendencias, y de la colombiana Shakira y el argentino Bizarrap.

De acuerdo con el informe de tendencias de Google de este año, la Sessions, Vol. 53 de Shakira y Bizarrap fue la canción que más marcó tendencia este año. La canción, que se lanzó el 11 de enero, acumula más de 650 millones de reproducciones en YouTube.

A la canción de Shakira y Bizarrap le siguen los temas La People, El Azul y Ella baila sola. Todos de Peso Pluma.

Peso Pluma no solo apareció en la lista de tendencias de canciones. El cantante mexicano de 24 años de edad figuró también en la categoría de búsquedas de Músicos, junto a Jason Aldean, Ice Spice, Oliver Anthony y Joe Jonas.

El cantante mexicano también figuró en el apartado de canciones anglo con Ella baila sola. La categoría la lidera el tema Try That In A Small Town de Jason Aldean y le siguen Rich Men North of Richmond, de Oliver Anthony; y Unholy, de Sam Smith y Kim Petras.

¿Qué se buscó en Google sobre Peso Pluma?

Las búsquedas sobre Peso Pluma no solo estuvieron relacionadas con su música. Los usuarios de Google también se interesaron por su vida personal y los buscaron.

Algunas de las búsquedas sobre el intérprete de “Ella baila sola” fueron: “¿De dónde es Peso Pluma?”, “¿Cómo se llama Peso Pluma?”, “¿Quién es el papá de Peso Pluma?” y “¿Qué es Peso Pluma?”.

En el apartado de “¿Quién?” también destacaron las búsquedas “¿Quién es Lele Pons?” y “¿Quién juega hoy en la Copa Oro?”; mientras que en el de “¿Dónde…?” figuraron “¿Dónde se hundió el Titanic?” y “¿Dónde ver el clásico mundial de béisbol?”.

La carrera de Peso Pluma comenzó en 2020. En febrero de ese año publicó su primer álbum en vivo, seguido de su primer álbum de estudio “Ah y qué?”. En 2021, lanzó su segundo álbum “Efectos secundarios”, con el que ingresó a la lista de Billboard Hot 100 gracias al sencillo “Por las noches”.

No fue hasta este año que el cantante mexicano saltó a la fama internacional por canciones como Ella baila sola o El Azul, que lo posicionaron como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

Peso Pluma es primer cantante mexicano en superar los 40 millones de oyentes en Spotify y el mexicano con más entradas en los Billboard Hot 100.

Otras búsquedas

En la categoría de “Programas de televisión” The Last of Us fue la más buscada. Le siguen las series de Netflix “Ginny & Georgia”, “Queen Charlotte: A Bridgerton Story y “Wednesday”, y la de Amazon Prime Video “Daisy Jones & The Six”.

En el apartado de películas las más buscadas fueron: “Barbie”, “Oppenheimer”, “Sound of Freedom”, “Everything Everywhere All at Once” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

Ese no es el único logro de la película de Greta Gerwig, que lidera las nominaciones a los Globos de Oro. La cinta protagonizada por Margot Robbie logró una recaudación global de 1.442 millones de dólares en taquilla, lo que la convierte en la película más taquillera de 2023.

Los actores más buscados fueron Jeremy Renner, Jamie Foxx, Danny Masterson, Matt Rife y Pedro Pascal.

Seguir leyendo: