Consumo de cannabis durante el embarazo afecta a la placenta: estudio

La tendencia creciente del consumo de cannabis entre personas embarazadas, junto con una percepción cada vez mayor de su seguridad, plantea desafíos para comprender sus efectos en los resultados del embarazo. Los estudios existentes, que dependen en gran medida del consumo de cannabis autoinformado, probablemente subestiman el uso real debido al estigma social y las consecuencias legales. Esta discrepancia dificulta evaluaciones precisas del impacto del cannabis en el embarazo.

Además, los factores de confusión en investigaciones anteriores, como el uso de nicotina y otras diferencias demográficas, complican aún más esta comprensión. Se necesita más investigación para comprender definitivamente el alcance y los mecanismos de cómo la exposición al cannabis durante el embarazo afecta la función placentaria y el desarrollo fetal general.

Sobre el estudio

El presente estudio se centró en personas nulíparas de ocho centros médicos de Estados Unidos (EE. UU.). Los participantes fueron reclutados entre 2010 y 2013, y se recolectaron y almacenaron muestras biológicas para uso futuro. La exposición al cannabis se determinó mediante inmunoensayo en orina y se confirmó con cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem.

El estudio clasificó la exposición al cannabis como solo durante el primer trimestre o como continua más allá del primer trimestre. El resultado primario compuesto incluyó partos pequeños para la edad gestacional, muerte fetal por indicación médica, trastornos hipertensivos del embarazo o parto prematuro. También se examinaron otros resultados secundarios, como los componentes del resultado primario y la cesárea.

Para el análisis, el estudio empleó una ponderación del puntaje de propensión para ajustar las características sociodemográficas, el índice de masa corporal, las comorbilidades médicas y el uso activo de nicotina. Además, el análisis consideró la cuestión de la cantidad y el tiempo de exposición al cannabis. Los investigadores estimaron los odds ratios ajustados y los riesgos relativos utilizando el método de logística múltiple y la metodología de Poisson modificada.

Resultados del estudio

En este análisis extenso del Estudio de resultados del embarazo nulíparo: seguimiento de la cohorte de futuras madres, se consideraron inicialmente 10.038 participantes, de los cuales el 92,2 % (9257) eran elegibles para el estudio auxiliar. Entre estos participantes, se identificó que el 6,6% (610) habían estado expuestos al cannabis durante el embarazo.

Un hallazgo notable fue que el 32,4 % (197 personas) estuvo expuesto solo durante el primer trimestre, mientras que el 67,6 % (413 personas) tuvo exposición continua más allá del primer trimestre. El estudio también reveló que el consumo de otras sustancias y de nicotina era más frecuente entre los expuestos al cannabis.

En términos de resultados primarios, el estudio se centró en una combinación de varios resultados adversos del embarazo. El análisis mostró que la exposición al cannabis en cualquier momento durante el embarazo se asoció con una mayor incidencia de estos resultados adversos, con un 25,9% en el grupo expuesto al cannabis frente al 17,4% en el grupo no expuesto. Esta asociación siguió siendo significativa incluso después de realizar ajustes por diversos factores.





También se examinaron los resultados secundarios, en particular la asociación de la exposición al cannabis con nacimientos pequeños para la edad gestacional. Los resultados indicaron una relación significativa, aunque no se encontraron asociaciones significativas con la morbilidad o mortalidad neonatal. Además, las muertes fetales se asociaron inicialmente con la exposición al cannabis en modelos no ajustados, pero este vínculo no fue significativo después de los ajustes.

El estudio también realizó análisis secundarios planificados centrados en el momento de la exposición al cannabis. Se descubrió que la exposición continua al cannabis más allá del primer trimestre se asociaba con un mayor riesgo de resultados adversos. Curiosamente, se observó una relación dosis-respuesta, con niveles acumulativos más altos de 11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidrocannabinol (THC-COOH), un metabolito del cannabis, que se correlaciona con una mayor probabilidad de resultados adversos.

Los niveles acumulativos de THC-COOH entre los participantes variaron ampliamente, y un hallazgo significativo fue que los niveles superiores a 1024 ng/ml estaban relacionados con tasas más altas de resultados adversos. Este nivel de exposición sugiere un consumo frecuente de cannabis, potencialmente cada dos días. Investigaciones anteriores han demostrado una relación entre los niveles de THC-COOH en orina y el grado de consumo de cannabis autoinformado, lo que respalda los hallazgos de este estudio.

A pesar de los posibles efectos sinérgicos del cannabis y la nicotina, el estudio no encontró una interacción significativa entre estas sustancias según las pruebas biológicas. Esto concuerda con estudios en animales que sugieren que el cannabis puede afectar la placenta independientemente de la nicotina. Dado el papel activo del sistema endocannabinoide en las primeras etapas del embarazo y la implantación placentaria, los efectos del cannabis sobre la placenta y su función son biológicamente plausibles. Esto está respaldado por investigaciones previas que muestran cambios histológicos en la placenta compatibles con infarto e insuficiencia placentaria en animales crónicamente expuestos al cannabis.

El estudio también encontró una mayor proporción de recién nacidos expuestos al cannabis en el útero que eran pequeños para la edad gestacional en comparación con los no expuestos, así como una mayor frecuencia de muerte fetal. Sin embargo, no se observaron diferencias en la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo entre participantes expuestas y no expuestas al cannabis.

Sigue leyendo: