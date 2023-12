Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 13 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Christian Nodal : 155,392 Likes

Christian Nodal (@nodal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 10,059,506 seguidores. El cantante y compositor es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Christian Nodal publicó una foto que recogió 155,392 likes. “@theurbandamagazine”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 140,618 Likes

Seguido de Christian Nodal tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,871,432 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 140,618 me gusta de su comunidad. ““POR EL CONTRARIO” VIDEO YA ESTÁ DISPONIBLEEEEE Gracias @angela_aguilar_ Y @leonardoaguilaroficial por ser parte de esta canción tan especial. I loved making this song with you guys and loved creating this live version just as much ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Ángela Aguilar: 138,039 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 9,077,123 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha logrado un total de 138,039 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: ““POR EL CONTRARIO” VIDEO YA ESTÁ DISPONIBLEEEEE Gracias @angela_aguilar_ Y @leonardoaguilaroficial por ser parte de esta canción tan especial. I loved making this song with you guys and loved creating this live version just as much ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Belinda: 138,312 Likes

Belinda sigue a las tres celebridades superiores con un total de 16,629,653 seguidores. En su cuenta (@belindapop), la artista es famoso por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente obtuvo 138,312 likes. “La navidad es mi época favorita del año!! Ver a mi familia, conectar con mis seres queridos, valorar lo que realmente es importante Un momento para celebrar, abrazar y compartir. Sin duda este año fue inolvidable Y tú? Cuál es tu historia? @theofficialpandora #BeatsOfPandora #MyStoryxPandora #ElBrazaleteDeLosDeseos #Pandora #LovesUnboxed”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 124,938 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,164,977 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 124,938 me gusta. “#virgencitadeguadalupe Madre amada Ruega por nosotros Por los que hemos perdido pedazos de nuestro corazón ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: