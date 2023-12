Sicarios del Cártel del Golfo dejan 6 cuerpos junto a narcomensaje dirigido a sus rivales

El municipio de San Fernando, en Tamaulipas, fue marcado por una masacre de inmigrantes en 2010, y sigue viviendo los estragos de la narcoguerra, el hecho más reciente fue el hallazgo de seis cuerpos, que después desaparecieron.

Como si se tratara de una broma de mal gusto, las autoridades recibieron el reporte de que afuera de una casa se encontraron seis cuerpos, junto a ellos un narcomensaje firmado por el Cártel del Golfo, dirigido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una célula asociada al Cártel de Sinaloa, identificada como “Operativa MZ”, vinculada a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.

Pero cuando los elementos policiacos llegaron ya no estaban los cadáveres, solo un rastro de sangre. Sin embargo, varias personas que pasaron por el sitio documentaron lo que vieron, esas imágenes fueron compartidas en redes sociales, mostrando el horror de la violencia en la región.

“Este es un mensaje para ustedes ‘CJNG’ y ‘MZ’. Aquí en Tamaulipas no son bienvenidos. No se dejen enwuilar por el pend$%& de Chuy que no cuida ni su gente, menos va a cuidar la suya. ATT: Cartel del Golfo”, se leía en la cartulina verde.

Uno de los videos que circuló en redes sociales fue captado por un automovilista, en él se ve cuando circula por una calle y a lo lejos vislumbra los cuerpos, los cuales están semidesnudos y tirados frente a una casa.

Todos los occisos presentaban impactos de bala en diversas partes del cuerpo, algunos de ellos con el “tiro de gracia” en la cabeza, según informa el medio Valor Tamaulipeco.

Las autoridades se pronunciaron sobre el hecho, mediante un breve comunicado emitido por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, en él se especifica que se recibió un reporte anónimo al 911 sobre la presencia de cuerpos humanos, pero que al arribar los elementos policiacos no halló nada, salvo manchas, posiblemente de sangre.

La violencia en San Fernando

El mismo día en que los cuerpos fueron hallados, se reportó que se suspendieron las clases en San Fernando, pues civiles armados estaban interceptando autobuses revisando a las personas que viajan en ellos, revisando credencial de elector y teléfonos a los que les parecen sospechosos.

Cabe recordar que San Fernando vivió una de las peores masacres el 23 de agosto de 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados por Los Zetas, grupo criminal que nació en 1994 cuando el líder del Cártel del Golfo reclutó a un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales Mexicanas para formar su propio ejército privado.

