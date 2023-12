Club León vs. Urawa Reds: posibles alineaciones del debut de “La Fiera” en el Mundial de Clubes

Club León está listo para debutar este viernes en el Mundial de Clubes que se estará llevando a cabo en Arabia Saudita. La Fiera se enfrentará a los japoneses del Urawa Reds a las 9:30 a.m. ET y 6:30 a.m. PT. En caso de salir ganadores, los dirigidos por Nicolás Larcamón se verán las caras ante el poderoso Manchester City de Pep Guardiola.

Los mexicanos se ganaron su derecho a estar directo en los cuartos de final del Mundial de Clubes luego de salir campeones de la Concachampions, competición en la que dejaron atrás al LAFC de Carlos Vela. Los esmeraldas buscarán sorprender en este torneo y para ello su entrenador elegirá a sus mejores piezas, algo que parece ya tener en mente y que te contamos a través de esta vía.

Entrenamiento del León en Arabia Saudita previo al Mundial de Clubes. Foto / Sebastián Laureano Miranda / Imago7 Crédito: Sebastián Laureano Miranda | Imago7

Un seguro Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón hizo el reconocimiento de la cancha el pasado miércoles, desde allí declaró sentirse seguro de su equipo y prometió a su fanaticada entrega y orgullo dentro del terreno de juego. Las esmeraldas llegan con mucha ilusión y mucho de sus jugadores expresaron que vivirán un sueño por vestir estos colores en una competencia de gran relevancia.

El Urawa Reds de Japón, dirigido por el polaco Maciej Skorza, cuenta con una plantilla interesante y capaz de dar la pelea al León. Una de sus principales virtudes es la velocidad y la disciplina como buen equipo japonés. Es importante recordar que en el año 2007 el club nipón obtuvo el tercer puesto del torneo y perdió su pase a la final contra un poderoso AC Milan por apenas 1-0.

La principal carta de gol del Urawa es el guineano José Kanté Martínez. Por parte del León, el equilibrio de la plantilla puede ser la clave para no dejarse sorprender. “Confío en lo que va a expresar el equipo en la cancha, confío en el compromiso y en la entrega de nuestros jugadores. Así que, con muchísima ilusión, con mucha convicción de lo que se nos viene”, dijo Nicolás Larcamón.

¡ATENCIÓN!



Sigue en vivo nuestro histórico debut en el Mundial de Clubes, este viernes a través de FIFA +.



🦁 León vs. Urawa ♦️| 8:30 AM



📲 https://t.co/HzOQQgkOtS pic.twitter.com/AfOxVZ5dkT — Club León (@clubleonfc) December 14, 2023

Probables alineaciones del León y el Urawa

El técnico del León ya tendría definido su 11 inicial para el debut del club en el Mundial de Clubes:

R. Cota, I. Moreno, A. Frías, P. Bellón, W. Tesillo, J. Ramírez, O. Fernández, F. Ambriz, J. Rodríguez, F. Viñas y N. López.

El polaco Maciej Skorza también tendría definido su 11 titular para enfrentar a La Fiera:

Nishikawa, Hoibraten, Ogiwara,Sakai, Scholz, Okbo, Iwanami, Iwao, Ito, Sekine, Koroki y José Kanté Martínez.

