León inicia su participación en el Mundial de Clubes, ¿cuándo, a qué hora y cómo ver su partido?

El León ya está listo para rugir en el Mundial de Clubes y superar a su primer rival este viernes, por lo que aquí te decimos los pormenores del encuentro y dónde podrás verlo.

El conjunto esmeralda clasificó directo a los cuartos de final del torneo, por lo que no disputó la primera fase, en la que el Al Ittihad de Karim Benzema venció al Auckland City, así que este viernes buscará vencer al campeón de Asia, el Urawa Reds de Japón para, posteriormente, verse las caras en la semifinal con el Manchester City, monarca europeo.

Dirigido por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, el León derrotó a LAFC de la MLS para coronarse en la Liga de Campeones de Concacaf y ganarse el derecho al jugar el Mundial por primera vez. El equipo reaparecerá tras dos semanas de inactividad y está por ver si mantiene el buen funcionamiento.

Con una plantilla equilibrada, el cuadro de Larcamón tratará de mantener ordenada la defensa, uno de sus asuntos pendientes en el torneo Apertura y, a partir de eso, intentará crear peligro con una línea de ataque liderada por los uruguayos Nicolás López y Federico Viñas.

Vale recordar que el León es el quinto equipo más ganador del fútbol de México con ocho títulos de liga y, este año, después de conquistar su primer cetro de la Concacaf, espera mostrar un buen rendimiento en el Mundial.

“Vamos a jugarnos un partido importantísimo para la historia de nuestro club, así que (estamos) con muchas ganas, con mucha ilusión; viendo ahora las instalaciones, la calidad del campo de juego. Todo, muy positivo”, dijo el entrenador argentino del club de la Liga MX en una entrevista para ESPN previa al encuentro.

“Confío en lo que va a expresar el equipo en la cancha, confío en el compromiso y en la entrega de nuestros jugadores. Así que, con muchísima ilusión, con mucha convicción de lo que se nos viene”, añadió.

En la otra mitad de la cancha estará el Urawa, tercero del Mundial en el 2007, en el que perdió la semifinal 1-0 con el AC de Milán; cuenta con una buena defensa, que tiene jugadores en mitad de cancha y tratará de hacer daño con una ofensiva encabezada por el guineano José Kanté Martínez.

Dirigido por el polaco Maciej Skorza, el cuadro asiático posee una buena combinación de japoneses y extranjeros; es un equipo veloz, disciplinado y será un rival exigente para los mexicanos.

Además del tercer lugar del Urawa, Japón tiene otras destacadas actuaciones en el Mundial. En el 2016 el Kashima Antlers alcanzó la final; en el 2008 el Gamba Osaka fue tercero y en el 2015 el Sanfrecce Hiroshima repitió ese lugar.

El encuentro será el 15 de diciembre a las 9:30 a.m. ET / 6:30 a.m. PT y podrás verlo a través de la plataforma FIFA+.

En caso de que el León consiga la victoria avanzará a semifinales, donde se medirá contra el Manchester City, campeón de la UEFA Champions League.

Cabe mencionar que México logró su mejor participación en el Mundial de Clubes en el 2020, cuando los Tigres de la UANL alcanzaron la final, donde cayeron por la mínima diferencia contra el Bayern Múnich, entonces campeón de Europa.

Los clubes mexicanos que también han tenido actuaciones destacadas son aquellos que han terminado en tercer lugar: Monterrey que lo consiguió en dos ocasiones, en el 2012 y 2019; Necaxa, en el 2000, y Pachuca en el 2017.

Sigue leyendo:

· DT del León promete que mostrarán la garra y el orgullo en el Mundial de Clubes

· Karim Benzema anota en el Mundial de Clubes, hace historia y guía a Al Ittihad a cuartos de final

· Conoce los récords que pueden romperse en el Mundial de Clubes