Eduardo Capetillo habla sobre sus problemas de peso y cómo dejó sus adicciones

Desde hace varios años Eduardo Capetillo comenzó a publicar en sus redes sociales videos en los que promueve el bienestar personal, pero ahora reveló qué fue lo que provocó su aumento de peso, y la forma en la que gradualmente comenzó a sentirse mejor.

Entrevistado por Luis Magaña para el programa “La Mesa Caliente”, el actor y cantante mexicano explicó cómo fue el proceso para que su vida fuera más tranquila, tanto a nivel profesional como profesional: “Llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiazepinas. Cuando me las quito, me costó más trabajo: te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad. Entonces subí 18 kilos”.

Capetillo remarcó que ese tipo de “recompensas” también son muy dañinas para la salud: “Bajaba, abría las latas de Lechera y me las comía a cucharadas. Entonces eso también te mata: todo lo que va al mismo lugar del cerebro que es el sistema de recompensas, azúcar, sexo, alcohol, droga, lo que me digas, redes sociales, cada like en Instagram, son microchispazos de dopamina”.

Fue entonces cuando Eduardo se dio cuenta de que debía hacer un cambio: “Cuando empiezas a entender que la felicidad no está allá afuera, sino que está acá adentro, yo tengo que tener mucho cuidado con mis conductas adictivas”.

En el plan laboral, Eduardo Capetillo se ha presentado varias veces con un show en tributo a Timbiriche, el grupo del cual formó parte durante años; también interpretó a Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi, en la bioserie “Ellas Soy Yo”. Él habló acerca de su experiencia al trabajar con la cantante: “Fueron días muy padres de trabajo. Gloria es un gran ser humano. Fue un verdadero placer estar en esa producción con ella y con todas las personas involucradas”.

