Thalía y Eduardo Capetillo se reencuentran 25 años después de protagonizar ‘Marimar’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Thalía y Eduardo Capetillo protagonizaron un entrañable reencuentro virtual, en donde recordaron las mejores y peores anécdotas que vivieron durante las grabaciones de la telenovela ‘Marimar‘, el fenómeno de la televisión que salió al aire en 1994 producida por Televisa y que rompió récords de audiencia en más de 40 países en los que fue transmitida.

En la charla compartida a través del canal de YouTube de Thalía, ambos actores coincidieron en que fue uno de los proyectos más importantes de su carrera, y que hoy en día sigue siendo retransmitida con rotundo éxito.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Fue un proyecto maravilloso. Tú en ese momento eras una mega estrella de la televisión. El cuate que hiciera ese personaje era como sacarse la lotería“, recordó Capetillo.

Y aunque hubo momentos agradables que nunca podrán olvidar, también hay otros que no disfrutaron del todo, como la escena en la que ambos cabalgan en la playa, la cual se convirtió en un verdadero pesar para la cantante.

“Te acuerdas que grabamos la entrada del caballo yo creo que es de las peores memorias que yo tengo de aquí, porque era a pelo, tú ibas con tus mega jeans, te aceitaron todo y yo iba con el vestidito de Marimar con unos shorts abajo, pero yo me resbalaba del caballo mojado y de todo, de dónde me agarraba… ¡no podía! Pero sí tenías que ir con la cara de felicidad“, mencionó ella.

Poco después recordó que en una de las escenas Capetillo terminó haciendo tremendo coraje porque no se grabó una jugada de fantasía que le había costado mucho trabajo lograr, para las que incluso había tomado clases con un futbolista profesional.

“Te costó porque te raspaste, yo me acuerdo que hiciste un berrinche. ‘¿Por qué no lo grabaron?’ Porque fue una que te salió cañón y no sé por qué no se grabó. Yo sí me acuerdo porque te había salido cañón y quién sabe en dónde andaba el camarógrafo estaba arreglando algo“.

EL esposo de Biby Gaytán aseguró que ‘Marimar es un parteaguas en su carrera, y aunque la música también le apasiona, la televisión ha sido parte importante en su vida.

“Me da muchísimo orgullo porque es un trabajo que sin duda alguna marcó un antes y después de mi vida en la televisión. Yo he vivido de la televisión durante muchos años, ha sido mi principal fuente de ingresos, aunque como bien dijiste la música me apasiona, pero la industria del entretenimiento es lo que me ha dado de comer y eso me marcó”, explicó el actor.

Por supuesto, no podían dejar de mencionar la escena icónica que hasta la fecha sigue siendo recordada, y es aquella en la que la protagonista saca con la boca una cadena de oro que estaba en un lodazal, y que fue grabada con lodo real a petición de Thalía.

“Hicieron como un plástico y le pusieron chocolate y yo lo veía como naranjozo y cuando grabo la primera escena y saco la cadena era como naranja, se veía chafa. Entonces yo me fui a un rinconcito y le dije a Beatriz: ‘hagámoslo bien. Es la escena contundente que se repetirá de venganza en el final, tiene que ser de verdad’“, por lo que después solicitaron a la producción crear un espacio con fango real.

Finalmente Eduardo Capetillo recordó que su peor anécdota eran las insolaciones que padeció grabando en la playa, mientras que en la mejor, ambos coincidieron en que fue haber participado en la exitosa telenovela que paralizó a la televisión en países como Brasil, Chile, Indonesia, Líbano, Vietnam, Filipinas, Estados Unidos, entre otros.

“La mejor (anécdota) Marimar en conjunto, es cariño amor y agradecimiento. Haber participado en Marimar es una de las mejores anécdotas en mi vida“. dijo el actor.

También te puede interesar:

–Thalía se despide de Carmen Salinas recordando su tiempo en ‘María Mercedes’ y ‘María la del Barrio’

–Jaime Camil da detalles de cuando Thalía le rompió el corazón

–Thalía presume con divertido baile y en pijama la decoración de su mansión por Navidad