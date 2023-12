Corte de apelaciones de Michigan: Trump puede permanecer en la boleta primaria republicana de 2024

La Corte de Apelaciones de Michigan dictaminó el jueves que el expresidente Donald Trump podría permanecer en la boleta primaria republicana del estado en las elecciones de 2024 y no sería descalificado para postularse en el estado según la Sección 3 de la 14ª Enmienda, según ABC News.

El tribunal de Michigan confirmó los fallos de dos tribunales inferiores al rechazar una apelación presentada por el grupo de vigilancia Free Speech For People en nombre de un grupo de votantes de Michigan.

El tribunal dijo en una opinión de 3-0 que la impugnación del demandante no estaba “madura” en términos de procedimiento y no se pronunció específicamente sobre si Trump estaba incluido en la cláusula de descalificación.

“Como reconoció el Tribunal de Reclamaciones, sería inadecuado decidir si se concede una declaración de que Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos en este momento”, escribió el tribunal.

“Por el momento, el único evento que está a punto de ocurrir es la elección primaria presidencial. Pero como se explicó, si Trump es descalificado es irrelevante para su ubicación en esa boleta en particular. Por lo tanto, con respecto a la elección primaria presidencial, no hay controversia real. , ya que la única base supuesta para eliminar a Trump de la boleta primaria presidencial no sería una base suficiente para eliminar el nombre de Trump de esa boleta”, dijo el tribunal.

Sigue leyendo:

– Corte Suprema de Colorado evalúa si descalificar o no a Trump en las elecciones del estado por el 6 de enero

– Ambas partes apelan el fallo que autorizó a incluir a Trump en las elecciones de 2024 en Colorado

– Jueza de Colorado: Trump puede estar en la boleta electoral aunque “participó” en insurrección