¿De qué murió Andre Braugher? Revelaron la causa del fallecimiento del actor

El lunes, el actor Andre Braugher falleció a los 61 años de edad. No se conocía la causa, hasta ayer que la publicista de la estrella de la comedia Brooklyn Nine-Nine, Jennifer Allen, confirmó la causa del fallecimiento al diario The New York Times.

Allen contó al New York Times que Braugher padecía cáncer de pulmón, enfermedad que le fue diagnosticada hace algunos meses y contra la que luchaba en silencio.

La publicista de Braugher también fue la encargada de anunciar su inesperado fallecimiento el lunes, que generó conmoción entre los colegas y fanáticos del actor.

De acuerdo con un perfil realizado por el New York Times Magazine en 2014, Andre Braugher había dejado de beber alcohol y fumar desde hace algunos años; sin embargo, los hábitos del actor afectaron su salud.

Sobre Andre Braugher

Andre Braugher nació en Chicago, Illinois el 1° de julio de 1962. Era el menor de cuatro hermanos. Estudió en la Universidad de Stanford, cursó arte dramático en Juilliard School (Nueva York) y saltó a la fama en 1989 con la película dramática Glory, en la que compartió roles con Denzel Washington y Mathew Broderick.

Sin embargo, no fue hasta 1993 que obtuvo el papel que lo catapultó al estrellato: el detective Frank Pembleton en Homicide: Life on the Street, serie con la que ganó su primer Emmy.

Durante la filmación de la serie conoció a su esposa, la actriz Ami Brabson, con quien tuvo dos hijos: Michael, Isaiah y John Wesley.

Crédito: Kevin Winter | Getty Images

Braugher participó en otras producciones de cine y televisión como el thriller Primal Fear, Get on the Bus y el thriller de ciencia ficción Frequency. También protagonizó su propia serie Gideon’s Crossing.

En 2006 protagonizó la miniserie Thief de FX, con la que ganó su segundo Emmy en la categoría de Mejor Actor de Miniserie o Telefilme.

Sin embargo, en los últimos años era más reconocido por su papel del capitán Raymond Holt en la comedia policíaca Brooklyn Nine-Nine, en la que participó entre 2013 y 2021.

El actor tenía previsto protagonizar la serie Residence, de Netflix. Según Deadline, la producción se preparaba para la reanudación de su rodaje el próximo 2 de enero.

Tras el fallecimiento de Braugher no se sabe si la serie mantendrá esa fecha o se tomará más tiempo para evaluar si el personaje protagónico será eliminado o cambiado.

