¿De qué murió Matthew Perry? Revelan la causa de la muerte del actor de Friends

Revelaron la causa de la muerte de Matthew Perry. El actor estadounidense, recordado por su papel de Chandler en Friends, falleció “accidentalmente” por los efectos provocados por consumir ketamina.

El Departamento Médico Forense de Los Ángeles informó que luego de consumir la sustancia el actor, de 54 años de edad, se ahogó. Por esto, calificaron la muerte de Perry como “accidental”.

“Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente”, señaló el Departamento Médico Forense de Los Ángeles.

Matthew Perry died from “the acute effects of ketamine,” according to the toxicology report from the Los Angeles County Medical Examiner’s Office.



Al principio, cuando no se conocía la causa del fallecimiento, se decía que se había ahogado en su jacuzzi producto de un ataque cardíaco.

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre. El actor fue hallado muerto en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. La autopsia la realizaron un día después. Las primeras pruebas descartaron la presencia de metanfetaminas o el fentanilo.

El documento emitido este viernes confirma que Perry no tenía en su organismo otras sustancias como alcohol, cocaína o heroína.

De acuerdo con el forense, Perry, quien en el pasado había lidiado con las adicciones, tenía nueve meses sobrio. Sin embargo, se había sometido a una terapia de infusión de ketamina.

El protagonista de Friends consumía ketamina para combatir la depresión y la ansiedad. La última terapia de Perry antes de su muerte fue una semana y media antes de su muerte, según el informe.

¿Cómo fueron las últimas horas de Matthew Perry?

Horas antes de morir, Matthew Perry hizo lo que más le gustaba: jugar un partido de pickleball, su deporte favorito.

Según testigos que presenciaron el partido, Perry, estaba “de buen humor”, pero también notaron que el actor estaba más cansado que lo normal. La estrella de Friends normalmente jugaba dos partidos todos los días, pero el sábado solo estuvo una hora en la cancha antes de regresar a casa, según informó el DailyMail.

Después del partido, el actor le pidió a su asistente que le recogiera un nuevo Iphone y unos lentes. Dos horas más tarde, cuando regresó a la casa de Perry, lo encontró inconsciente en el jacuzzi y llamó a los servicios de emergencia, según informó TMZ.

El actor fue enterrado el pasado 3 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Fue un funeral discreto al que al que asistieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, sus compañeros de Friends.

La madre, el padre y el padrastro de Perry también estuvieron presentes.

Matthew Perry saltó a la fama con el papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90 Friends, que aún hoy sigue vigente entre los amantes de las series. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público gracias a sus gestos y chistes en los 234 episodios de las 10 temporadas.

En su amplia carrera televisiva, Matthew protagonizó papeles en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, entre muchos otros. También pasó por la pantalla grande, en películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, Getting In.

