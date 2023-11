Matthew Perry de buen humor 24 Horas antes de su fallecimiento

El día previo a su trágico fallecimiento, Matthew Perry parecía estar de buen humor. Fuentes cercanas al actor habían señalado que sus últimas semanas transcurrieron en un estado de ánimo positivo. TMZ ha obtenido imágenes de Matthew durante una cena en el Hotel Bel-Air, donde compartió la mesa con una mujer de cabello oscuro, cuya identidad permanece en el misterio.

Testigos afirman que Matthew y su acompañante pasaron más de una hora en la mesa y se retiraron juntos. En las fotografías, se puede apreciar a Perry inmerso en una conversación animada, apenas tocando su bebida o su comida.

Estas imágenes fueron capturadas el 27 de octubre alrededor de las 2:30 PM, y lamentablemente, al día siguiente, Matthew Perry fue encontrado sin vida en su bañera de hidromasaje. La asistente del actor llamó al 911 alrededor de las 4 PM para reportar la situación.

Como se informó previamente, la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles está investigando la muerte de Perry debido a su alto perfil como figura pública.

Personas cercanas al actor han compartido que se encontraba en un estado de felicidad inusual en sus últimos días, rebosante de energía y comprometido con proyectos profesionales. Tenía planes de participar en una película y estaba trabajando en el desarrollo de una serie de televisión.

La identidad de la mujer que lo acompañaba en las imágenes es desconocida, pero podría haber sido la última persona en compartir un momento con Matthew Perry. La historia de su última cena, ahora en retrospectiva, arroja sombras de intriga sobre los acontecimientos que rodearon su trágica partida.

Asistente de Matthew Perry envía emotivo mensaje

Briana Brancato, su asistente de mucho tiempo, quien desempeñó un papel fundamental en su vida, ahora ha decidido hablar. Aunque su nombre no sea ampliamente reconocido, en el relato de Matthew sobre sus memorias, ella ocupa un lugar destacado.

En su libro, Perry se refirió a ella con el seudónimo “Erin”, y detalló cómo se convirtió en su mejor amiga y asistente durante años. Existen reportes que sugieren que Briana podría haber sido quien lo encontró en el momento de su trágica partida.

Rescatando recuerdos compartidos a través de una serie de imágenes espontáneas con el actor, Briana publicó en su cuenta de Instagram: “Le he expresado mi más profunda gratitud en varias ocasiones, no solo por guiarme en una carrera que atesoro, sino por permitirme cuidar de él por siete años. Junto a las otras incontables experiencias por las que estoy agradecida. Desde presenciar su genialidad hasta compartir con él sus aventuras viviendo por el mundo, me llevó por un memorable camino. Mi corazón pesa, pero el celebrar mis recuerdos es la manera más profunda de honrar su legado. Espero que allá arriba, en el más allá, Mattman esté mandándonos señales. En verdad las necesitamos. Vivirás siempre en mi corazón. Te amo Matty”.

El vínculo entre Matthew y Briana se forjó en circunstancias poco convencionales, ya que se conocieron en un centro de rehabilitación donde ella trabajaba. Perry, quien no logró mantener su sobriedad en ese momento, reconoció la calidad de Briana y la incorporó como su asistente y mejor amiga. Sin embargo, ambos optaron por mantener su relación lejos de los reflectores, llegando al punto de utilizar seudónimos para referirse el uno al otro.

A lo largo de las páginas de sus memorias, Perry enfatizó la importancia de Briana en su vida, destacando cómo ella lo salvó en momentos críticos. “Siempre ha estado ahí cuando la he necesitado…Me salvó la vida en rehabilitación cuando mis intestinos explotaron, y todavía me salva la vida cada día. Quién sabe qué haría sin ella, y espero nunca tener que saberlo”, escribió en un fragmento.

Sigue leyendo: