Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 16 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Natti Natasha: 121,080 Likes

Natti Natasha (@nattinatasha) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 36,275,329 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Natti Natasha publicó una foto que logró 121,080 me gusta. “Manita arriba si saliste de algo que te hacía mal #NastySingles #YaNoTeExtraño”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 81,465 Likes

Seguido de Natti Natasha tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 37,883,321 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 81,465 likes. “@iambeckyg covers Issue 14 Pre-order your copy Becky G’s Issue 14 cover in print, and poster in link belowwww.hatcmagazine.com/store PLUS a few lucky random orders will find exclusive Polaroids from the shoot! Creative Alice Gee @alicesgee Photography Phillip Chester @philchester Photography Sara Byrne @sarakbyrne Stylist Tabitha Sanchez @tabitharsanchez MUA Gilbert Estrada @makeupbygilly Hair Stylist Tony Ibarra @tonywonderhandsss Short Stories @shortstorieshotels #beckyg #hatcmagazine #beckygfan #music #magazine #culture #mentalhealth #interview”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Maluma: 68,219 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 63,860,388 seguidores. En su última publicación, Maluma ha conseguido un total de 68,219 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “ DON JUAN en VEVO Ya estan arriba 4 sesiones en vivo de mi álbum Don Juan celebrando que estamos nominados a los Grammys @recordingacademy !!! @somosvevo @vevo” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Adamari López: 15,182 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,947,818 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famosa por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente cosechó 15,182 me gusta. “Cuando creen que afecta que te bloqueen ¿a quién le dedican el audio? .. @empoderateyah #Stylist @luciaroblesss #makeup @pamecambremakeup ..#fun #humor #diversión #saturday #”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 11,805 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,166,752 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 11,805 me gusta. “Mañana trabajo pero hoy me fui de pata caliente Saludos ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

