Lucho Borrego revela que sufrió un “acercamiento impropio” por un sacerdote

Durante la transmisión en vivo del programa ‘Siéntese quien pueda” de Univision, el conductor Lucho Borrego emitió una declaración que dejó helados a propios y extraños, incluidos sus propios compañeros, quienes se estremecieron ante la revelación del famoso.

Mientras comentaban un caso relacionado con la iglesia, Borrego decidió levantar la voz como nunca antes, sobre un tema que- según él mismo afirmó- ni siquiera su familia tenía conocimiento.

Comenzó su relato asegurando que este hecho no lo había hecho separarse de su fe, ni juzgar a todos los que la dirigen como si fueran malos: “Voy a establecer una defensa muy sentida con los buenos sacerdotes, por algo que nunca les he dicho, yo también he pasado por esas situaciones, yo también pude haber elegido decir que no sigo más la Iglesia Católica por esos malos sacerdotes”.

Con la voz entrecortada, pero con mucha determinación, el conductor reveló que a los 13 años fue acosado sexualmente por un sacerdote, mismo que era rector del colegio donde él estudiaba en Santa Marta.

“En un momento de mi vida, siendo un niño de 13 años, en el colegio donde yo estudiaba en Santa Marta, sí hubo un acercamiento impropio de quien era el rector de mi colegio y que yo sabía que había tenido ese tipo de acercamientos con otros niños de mi colegio…”, relató Lucho Borrego durante la transmisión del programa en vivo.

Además agregó: “Esto mi familia no lo sabe, no sé si lo callé por miedo o angustia, pero siempre me refugié en Dios y en los buenos sacerdotes que he tenido a lo largo de mi vida… No puedo tirarle una patada a mi iglesia y a mis buenos sacerdotes por malos sacerdotes, sacerdotes que hacen este tipo de infamias con pequeñitos”.

Finalmente, reiteró su defensa a su fe católica, ante lo cual su compañera, la Chiquibaby, le agradeció por la valentía y coraje que implicaba hacer lo que acababa de hacer ante el mundo entero.

