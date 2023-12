Celine Dion ya no se puede mover. Su hermana pide oraciones

La salud de Celine Dion ha sido motivo de preocupación, desde que reveló en diciembre de 2022 que sufre del Síndrome de La Persona Rígida. Lo último que se supo es que ya no puede mover gran parte de sus músculos.

Recientemente, su hermana Claudette Dion detalló la difícil situación de la cantante canadiense. En una entrevista para una publicación de su país natal, la pariente de Dion dijo que ya no puede controlar sus movimientos.

Esta revelación expone la dura realidad de la enfermedad y su impacto en la vida diaria de la Celine Dion. Claudette también dijo que, si bien existe incertidumbre sobre cuándo podrá volver a subir al escenario, es el deseo de su familia y de Celine volver a hacerlo algún día.

La hermana del autor señaló que faltan mucho que avanzar en cuanto a medicina para el Síndrome de Persona Rígida. Además, es reciente y hay muy poco estudio y cura al respecto.

El amor de los fans de Celine Dion la sanan

El apoyo de los fans continuó llegando a la familia a través de numerosas llamadas telefónicas, mensajes y obsequios. Claudette dijo que el amor y las oraciones de sus fans han sido un consuelo para Celine y su familia durante este momento difícil.

En un emotivo video compartido en las redes sociales en diciembre de 2022, Celine Dion admitió que le tomó algún tiempo hacer pública su condición, pero expresó su deseo de regresar a los escenarios y reconectarse con sus fans.

La hermana de la intérprete del tema principal del Soundtrack de la película Titanic “My Heart Will Go On” afirmó que el Síndrome de la Persona Rígido” no solo está afectando sus músculos. Sus cuerdas vocales también se están viendo afectadas.

A pesar de las dificultades, Celine brinda continúa en sus labora de de madre a sus tres hijos: René-Charles, Nelson y Eddy.

En estos tiempos difíciles, la familia estaba unida y los niños eran los principales apoyos del cantante. El estado de Celine Dion, a pesar de haber avanzado, continúa siendo un ejemplo de resiliencia y valentía.

Sus fans le siguen enviando las oraciones que su hermana solicita y esperan verla de vuelta sobre los escenarios muy pronto.

Sigue leyendo:

·Celine Dion sorprende en el concierto de Katy Perry tras problemas de salud

·Celine Dion cancela todas las fechas de su gira debido a la enfermedad que padece