Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de diciembre de 2023

Piscis

Aprovecha tu día libre para recordarte que es clave ver las cosas desde el lado positivo cada día. No significa que debas ignorar los problemas, pero trata de mentalizarte de que no todo tiene que acabar mal. Cambiar la perspectiva te hará sentir mejor emocionalmente y afectará positivamente todos los aspectos de tu vida. Además, es posible que hoy te sientas halagada porque un amor del pasado te busca para hablar contigo. Eres afortunada, ya que algunos de esos amores que no llegaron a buen puerto siguen pensando en ti a diario. Eres esencial en la vida de muchas personas, pero ten cuidado de no querer revivir el pasado. Deja las cosas como están porque segundas partes nunca fueron buenas, especialmente en lo sentimental, aunque siempre hay excepciones, claro. Posibilidad de un viaje que te dejará un gran sabor de boca. La vida te quitará varias amistades que no son de fiar, comenzarás a ver las traiciones y empezarás alejarte de ellas. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. La vida es corta, no te quedes con ganas de nada, ten presente que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Acuario

Se viene un rollo familiar y te van a pedir que lo resuelvas. Siempre te endosan la responsabilidad, pero en realidad eres la mejor para lidiar con estos problemas. Tu arma secreta es ese sentido del humor y la ironía que sacas a relucir en los temas difíciles. Úsalo de nuevo y saldrás bien parada del problema. En tu relación, hay un par de cosas que podrías ajustar. Primero, relaja la exigencia con tu pareja. Y segundo, intenten socializar más con otras parejas, amigos en grupo… Después tendrán tiempo para la intimidad, pero la vida social es clave y les evitará caer en la rutina en la que están. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Si tienes pareja es importante que haya más comunicación, respeto y tolerancia entre ustedes pues podrían estar entrando en conflictos debido a que han pasado la línea del respeto entre ustedes. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores.

Capricornio

Si notas que estás confiando en gente que no se lo merece, no te lo pienses demasiado, es mejor cortar esas relaciones. Puede que tengas un enfrentamiento con alguna de esas personas hoy, algún comentario o actitud que te haga sentir mal. No hace falta que lo aguantes, suéltalas porque solo están afectando tu autoestima. Estás en una buena etapa, brillando por tu cuenta, y a ellas no les gusta. Aprovecha para estar al aire libre, eso te ayudará a reflexionar. Busca relajarte y pasar un buen rato con tu pareja o amigos verdaderos, que sabes que tienes. Y no dejes de pasar tiempo con la familia hoy, aunque sea por la noche. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No permitas que se pasen de listos contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Trata de confiar más en tu capacidad de lograr tus metas y sueños, estas en una etapa muy perra en la cual si lo deseas cumplirás esas metas que traes en mente.

Sagitario

Es el día perfecto para encontrar el amor, sobre todo si estás sin pareja o esperando después de una ruptura. Si prestas más atención a lo que pasa a tu alrededor cada día, te habrías dado cuenta de que últimamente te cruzas casi siempre con alguien que no conoces oficialmente. Puede ser en la parada del bus, el metro, el bar o cerca del trabajo. Resulta que es un tímido que está re enganchado contigo, pero no se anima a dar el paso. Hoy podría armarse, pero solo lo hará si ve que tiene alguna posibilidad contigo. No tiene que ser el amor de tu vida ni tu alma gemela, pero tiene su encanto. Dale una oportunidad hoy. No des explicaciones a quienes no te las piden y no necesitas dárselas. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, ni te emociones que no son personas que necesites en tu vida. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere dañar tu existencia y arruinar tus planes

Escorpión

Te estás recuperando del cansancio de días anteriores. Mañana estarás lista para comer el mundo. Sería genial que probaras un ejercicio que suele dar buenos resultados: observar cómo se comportan los demás cada día. Aprenderás mucho y quizás descubrirás que algunas personas no son como pensabas. Eso te hará ver si estabas equivocada o confirmará lo que ya pensabas. En cualquier caso, saca decisiones necesarias de esta observación, como cambiar tu actitud hacia algunas personas. Trátalas como realmente se lo merecen. En el amor, si los planes de tu chico no te convencen, díselo de frente en lugar de guardártelo y sufrir. Oportunidad de irte de viaje con amistad o pareja la pasarán de lo mejor. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día, date oportunidad de llevar tu vida más tranquila. Un familiar necesitará mucho de ti en estos días, no lo descuides y ayúdale en lo que necesite. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías estar perdiendo el piso. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio.

Libra

Puede que te despiertes con el ánimo un poco flojo, Libra. Entre la nostalgia de estos días y sentirte algo fuera de onda, la cosa no está muy positiva. Es normal cuando te metes en charlas que no dominas cada día. Y en tu tiempo libre, parece que te clavas siempre con lo mismo en la tele. Sería bueno que desconectaras un poco, leyendo periódicos, revistas, o escuchando a la gente en el mercado. Así estarías más al tanto de lo que pasa y podrías tirar opiniones más informadas. Si hay algo de tu pareja que no te cuadra, díselo sin pelos en la lengua, pero sin hacerle daño. No intentes cambiarlo, acéptalo tal cual es. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Un nuevo amor aparecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. Si tienes pareja la vida les pondrá las oportunidades para mejora y solucionar cualquier problema que pudiera estar afectando su unión. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Virgo

Si pensabas que hoy iba a ser un lunes relajado, Virgo, olvídalo. Ya sabes que la vida te sorprende siempre, y hoy no será diferente. Una llamada tempranera puede cambiar tus planes y ponerte en movimiento, pero al menos la diversión está garantizada. Aunque no sea el plan original, salir te levantará el ánimo y te pondrá en modo positivo. Si tienes pareja, hoy es el día para soltar esas fantasías que te rondan la cabeza. Y si estás soltera, prepárate para un piropo inesperado que podría convertirse en algo interesante en tu día a día. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. No te creas de chismes y confía solo en lo que ven tus ojos. Aprende a ver más por ti ante de querer resolverle la vida a las demás personas.

Leo

Hoy es de esos días perfectos para pasear por tu ciudad, Leo, y redescubrir lugares. Con el frío navideño, hasta cambian los antojos; de la cerveza pasamos al chocolate caliente. Explorar esos rincones que tenías olvidados no solo te dará buen rollo hoy, sino que también va a ser fuente de inspiración para alimentar tu creatividad a diario. Si tienes buena compañía, el día será genial, pero tampoco le hagas el feo a salir solo. Ah, y el amor está en el aire, así que, si no lo has encontrado aún, este es el momento perfecto para socializar y cruzarte con esa persona especial que te está buscando. Si sigues pensando en lo que ya fue y pasó jamás lograrás avanzar y menos concretar tus metas y sueños. Ya no caigas en los mismos juegos por los que ya pasaste hace tiempo, no es necesario. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super bien y otros que ni te miren porque explotarás por cualquier tontería. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que otras personas opinan de ti. Suerte en juegos de azar. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Podrías sobre pasarlos. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar.

Cancer

Hoy deberías estar de buen rollo, pero capaz te amargas un poco el día tú sola. Si algo no sale como pensabas, no le tires la culpa a los demás y trata de amoldarte rápido a los cambios. A veces piensas que los demás son los que la riegan, pero también te equivocas de vez en cuando. Lo importante no es buscar culpables, sino arreglarlo y que todo funcione bien. Además, no te dejes influenciar por chismosos que te tiran mala onda para que te confundas y actúes mal. Mejor ignora a esa gente que solo quiere que no destaques. Disfruta con tu pareja y no le des bola a la negatividad. Así te ahorras varios malentendidos y disgustos cada día. Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor. No te dejes manipular nadie, aprende a tomar tus propias decisiones. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte y buscas a las personas correctas que te puedan ayudar. Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.

Géminis

Estás dándole muchas vueltas a ese rollo del trabajo, Géminis, y parece que no le estás dando en el clavo. Hoy puede ser el día para tomar una decisión que te caerá bien mañana. Aún te queda un rato para pensarlo. Pero ojo, lo que tienes en mente ahora no es tan positivo como crees. Si no decides bien, tu bolsillo puede resentirse y no es broma. Tómate tu tiempo y, si es necesario, charla con alguien que conozca bien tus movimientos en el trabajo. Pídele su opinión, que seguro sabe lo que más te conviene ahora mismo. Aparte de ese rollo, hoy se viene un día chévere con tu pareja y tu familia, Géminis. Va a ser un lunes social y amoroso de lo más agradable. Así que no dejes escapar ni un minuto, que seguro te trae momentos geniales. ¡A disfrutarlo! Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Viene amistades del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón, solo ponte las pilas para que no se repita la misma historia. Un accidente, caída o golpe se presentará en estos días. Grandes oportunidades en el amor sin embargo no sabrás cual es el mejor camino para ti.

Tauro

Si decides pasar este lunes en familia, será un día genial lleno de diversión, especialmente si eres Tauro. Podrás disfrutar con los peques, lidiar con las locuras de los adolescentes y tener charlas interesantes con los mayores. Estas experiencias no suelen ocurrir todos los días, y mucho menos todas juntas. Será un buen día. Si te toca liderar a un grupo, evita ser el jefe malo. Es mejor ser un líder positivo, interesándote por tu equipo y sus situaciones. La clave para el éxito diario está en cómo te relacionas con los demás. Así que diviértete con tu gente, especialmente con tu pareja, porque hoy la pasión resurge. Momento de pensar hacia dónde vas y ver qué proyectos faltan por cumplir. Un accidente, caída o golpe se presentará en estos días. Grandes oportunidades en el amor sin embargo no sabrás cual es el mejor camino para ti. Hay días en que te sentirás triste y eso se deberá a que no sabes si vas por el camino correcto en tus metas. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender.

Aries

Te sientes genial, ¡y no te equivocas! Pero echa un ojo a esos detallitos que podrían mejorar tu día a día. No te creas siempre el dueño de la verdad, está bien escuchar a los demás. Sé que no es lo tuyo, pero dale una oportunidad. Abre bien los ojos, observa a tu alrededor, hay cosas que ni te imaginas. Y si algo no cuadra para tu felicidad total, échale un vistazo a tu interior, ahí están las respuestas. En temas de amor, si quieres saber más de alguien que te atrae, pregúntale a la banda. Algún amigo cercano te pondrá al día. Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, has aprendido a madurar mucho y sabes con quien sí y con quien ya no más. Momento de poner las cartas sobre la mesa, si tienes pareja y han existido problemas y distanciamiento es momento de dejar las cosas en claro y sacar a la luz todo eso que a ambos los incomoda. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación. Cambios en tu forma de actuar con las demás personas, te has vuelto algo duro o dura en lo que respecta a tus sentimientos.