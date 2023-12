El emotivo discurso de Henry Martín previo a la final del América contra Tigres (Video)

Club América por fin volvió a levantar un trofeo y lo hizo al golear a Tigres en el estadio Azteca 3-0. Previo a este partido, Henry Martín se ajustó el brazalete de capitán y contagió a sus compañeros con un emotivo discurso que parece haberles tocado la fibra y motivar aún más el talento del equipo que salió a levantar el trofeo.

El momento se hizo viral y se publicó a través de las redes sociales con un Henry Martín hablando de manera empática al equipo e insistiendo que debían salir a levantar el trofeo en su casa y destacando que no era casualidad que la definición sería en el Azteca, de donde estarán ausentes por un buen rato debido a las remodelaciones de cara al Mundial 2026.

Henry Martin y Miguel Layun levando el trofeo de campeones del Torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano. Foto / Manuel Velasquez/Getty Images

La emotividad de Henry Martín que contagió a sus compañeros del América

El delantero del América, Henry Martín, salió al vestuario con cara de motivación y con una sonrisa de querer comerse el mundo en la gran final y a pesar de que no marcó, su equipo goleó a una tremenda plantilla como la de Tigres. “Muchachos, no se ustedes cabrones, pero desde el momento que estabamos en el hotel y pusieron el video, la piel se me puso chinita“, comezó.

“Se me erizó la piel de vernos allí y lo mejor es que éramos nosotros, nosotros disfrutando y pidiendo la pelota, jugando al fútbol como nos gusta. Eso me deja tranquilo porque se que hoy lo volveremos a hacer”, continuó el estelar delantero azteca.

En su discurso agregó que al igual que Diego Valdés, no creía en las casualidades y que por alo estaban en el Azteca frente a su gente y en una instancia en la que todos querían estar.

Las Águilas del América nuevamente en la cima

El América volvió a titularse luego de 10 torneos y con la anécdota de un gran discurso de su capitán, quien celebró este título con gran alegría, el segundo vestido de azulcrema y que le devuelve la sonrisa a la fanaticada americanista que se acostumbró a ganar a lo largo de la historia de este club.

Las Águilas del América volverán a las canchas el próximo 13 de enero cuando visiten a los Xolos de Tijuana e inicien su camino para la defensa del título del Torneo Apertura 2023 y con la mira puesta en alzarse con el Clausura 2024.

