Santiago Giménez considerado “El Hombre del Año” por prestigiosa revista de Países Bajos

El 2023 de Santiago Giménez ha sido de consagración para el delantero mexicano y de esta manera lo consideran en los Países Bajos en el donde la estrella del Feyenoord fue catalogado recientemente como “El Hombre del Año” de acuerdo con la reconocida revista Voetbal International.

El “Bebote”, quien se encuentra en su segunda temporada con el Feyenoord, se ha ganado a todos en los Países Bajos gracias a sus buenas actuaciones y a sus goles que ayudaron a que su equipo se coronara campeón en la pasada campaña 2022-2023 y actualmente se encuentre en la disputa por la cima de la Eredivisie que se encuentra en poder del PSV Eindhoven.

El mexicano Santiago Giménez, de 22 años, fue el protagonista principal de la portada de la revista en su edición decembrina en la que el atacante de la Selección de México aseguró durante la entrevista que “sólo ahora me siento como un auténtico delantero”.

🎄 Een extra dik kerstnummer met Tadic, Giménez, Brands, Seuntjens, Lang en Brobbey



La portada en la que aparece el mexicano Santiago Giménez considerado como "El Hombre del Año" en este 2023 en el campeonato de los Países Bajos.

Y tiene toda la razón Santiago Giménez de sentirse como un delantero, y de los buenos. Con sus 33 goles anotados en este año calendario, el mexicano no sólo ayudó a que su equipo ganara el trofeo de la Eredivisie en la temporada pasada, sino que también con sus 18 tantos en el presente curso marcha como máximo anotador del torneo, igualado con Evangelos Pavlidis.

La cosecha goleadora del “Bebote” tiene al Feyenoord en el segundo puesto de la tabla y ha hecho que el nombre del delantero mexicano suene constantemente en rumores sobre su posible destino para la próxima temporada en la que finaliza su actual contrato con el cuadro de Rotterdam y con toda seguridad terminará dando el salto a una liga más fuerte en Europa.

Real Madrid, Atlético de Madrid, Nápoles y Tottenham, son sólo algunos de los equipos a los que ha sido vinculado el jugador que si bien no pudo evitar que el Feyenoord se quedara recientemente fuera de la Champions League al terminar tercero dentro del Grupo E por lo que disputara la Europa League, no deja de llamar la atención en el Viejo Continente.

Santiago Giménez se estrenó esta temporada en la Champions League en la que jugó un total de cuatro de los seis partidos de su equipo, en los que anotó un par de goles. (JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Santiago Giménez entre los mejore 100 futbolistas del 2023

El nombre del delantero mexicano apareció en un polémico listado armado por la reconocida revista especializada en fútbol, Four Four Two, en la que el jugador del Feyenoord neerlandés se ubica en el puesto 62 superando a estrellas del fútbol mundial como el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar, ambos en la liga de Arabia Saudita.

El top 10 de este listado lo conforman Erling Haaland (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Kylian Mbappé (PSG), Rodri (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Bernardo Silva (Manchester City) Mohamed Salah (Liverpool), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y Vinícius Junior (Real Madrid).

