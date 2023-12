Anitta aborda con humor la polémica con Peso Pluma en un divertido video

Recientemente, el video de la presentación de Peso Pluma y Anitta en el primer festival musical de TikTok en Arizona, Estados Unidos, se viralizó, capturando la atención de las redes sociales. El punto culminante de la actuación fue la interpretación de “Bellakeo”, una propuesta de reguetón que marcó el cierre del año 2023.

Sin embargo, lo que acaparó la atención no fueron los movimientos sensuales de Anitta, sino la aparente falta de interacción del cantante mexicano con ella durante el baile. Esta situación generó comentarios divididos en las redes sociales, ya que muchos notaron la actitud indiferente de Peso Pluma.

Tras la difusión del video, Anitta decidió abordar la situación con humor. En un reciente video publicado en sus redes sociales, la cantante recreó el momento con un hombre que simulaba ser Peso Pluma. En la recreación, se mostró estoico, evitando la mirada de Anitta y pareciendo desinteresado, incluso llegando a bostezar y apenas mover las manos.

En otro clip, Anitta volvió a interpretar el baile provocador que realizó durante la presentación en la que Peso Pluma no interactuó con ella. Esto generó controversia, especialmente por la interpretación de que fue una falta de respeto hacia Nicki Nicole. En total, Anitta compartió tres videos recreando el momento que se volvió viral debido a la reacción de Peso Pluma.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante reveló imágenes de los ensayos de la presentación, confirmando que el baile provocador no estaba planeado, al menos no para Peso Pluma. En los ensayos, se observa a Anitta bailando de manera sensual, pero de manera diferente a la actuación final.

Estos videos generaron diversos comentarios en la sección de respuestas, como la especulación de que Anitta modificó la coreografía, la sorpresa de Peso Pluma por la situación inesperada y la risa de Anitta anticipando la sorpresa que tenía preparada. El episodio, que inicialmente dividió opiniones, continúa siendo tema de conversación en las redes sociales.

Anitta regresa al funk con su nuevo sencillo “Joga pra Lua”

Esta semana, la reconocida cantante brasileña Anitta lanzó su último sencillo, “Joga pra lua”, disponible en diversas plataformas de música y video. Con esta canción, Anitta regresa al género del funk, luego de experimentar con el pop y el reguetón, géneros que la mantuvieron en la cima de las listas de reproducción durante el último año y parte del presente.

“Joga pra lua” (Échalo hacia la luna, en español) fue coescrita por Anitta en colaboración con los DJ brasileños Dennis y Pedro Sampaio. La intención de la artista es lograr que quienes escuchen la canción se sumerjan inmediatamente en su ritmo, según afirmó en un comunicado. “Llevo meses con este estribillo metido en la cabeza… es delicioso, tan veraniego”, expresó la cantante.

La canción, que inicia con versos como “De lejos te vi, estaba en sintonía, tropecé, deseando esa boquita”, está acompañada por un video musical que muestra a Anitta caminando por la playa en traje de baño, con movimientos sensuales. El videoclip, rodado en la ciudad costera de Arraial do Cabo, Río de Janeiro, fue dirigido por la propia Anitta en colaboración con el equipo creativo de GINGA Pictures, quienes ya habían trabajado en proyectos anteriores como “Funk Rave”, “Boys Don’t Cry” y “El Que Espera”.

El lanzamiento de “Joga pra Lua” coincidió con la temporada de verano en Brasil, y el videoclip, que captura la esencia playera, ya acumula más de 500,000 visualizaciones en YouTube en apenas un día.

Anitta presentó una primera muestra de “Joga pra Lua” durante su actuación en el festival TikTok In The Mix en Phoenix, Arizona, transmitido a nivel mundial. Durante el evento, la cantante interpretó no solo su nuevo éxito, sino también otras canciones como “Funk Rave”, “Mil Veces” e incluyó fragmentos de canciones aún inéditas como “Grip” y “I Wanna F”, así como su reciente colaboración con el mexicano Peso Pluma, “BELLAKEO”.

