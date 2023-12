Artur Beterbiev deja abierta la posibilidad de enfrentar a David Benavídez si sube a las 175 libras

El ruso Artur Beterbiev, campeón unificado de peso semipesado, dejó abierta la posibilidad de enfrentar a David Benavídez si decide subir a la división de las 175 libras en el futuro y retarlo por sus títulos.

En una entrevista con Fight Hype, Beterbiev expresó que no tiene ningún problema en darle la bienvenida a Benavídez en las 175 libras, pero indicó que estos momentos solo está pensando en su combate con Callum Smith el 13 de enero.

“Puede ascender, no hay problema. ¿Conmigo? Por supuesto, si quiere esta pelea, no hay problema. Ahora solo estoy pensando en Callum Smith, pero ahora me preguntas sobre algún peleador diferente. Respeto a los peleadores, pero no los tomo en serio como si fueran mi próximo oponente. Por eso sonrío”, dijo el pugilista ruso.

David Benavidez tiene intención de subir a las 175 libras y desafiar a Dmitry Bivol o Artur Beterbiev. Foto: David Becker/Getty Images.

El Monstruo Mexicano ha declarado en varias ocasiones su intención de subir al peso semipesado y enfrentar a Dmitry Bivol o Artur Beterbiev si no consigue la esperada pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en las 168 libras. Por los momentos, David Benavídez se mantendrá en su división actual porque esperará lo más que pueda a que en el 2024 el tapatío le dé la oportunidad.

Cabe destacar que tras su dominante victoria por nocaut técnico sobre Demetrius Andrade, Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, pero el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente para él.

En cambio, el campeón ruso pondrá en juego sus cinturones frente a Callum Smith en la ciudad de Quebec, Canadá, luego de que la pelea fuera reprogramada tras sufrir una infección ósea en la mandíbula. Originalmente, ambos pugilistas se verían las caras el pasado 19 de agosto, pero Bob Arum -promotor de Top Rank- anunció que el 13 de enero subirán al ring y ajustarán cuentas de una vez por todas.

Artur Beterbiev regresará a la acción el 13 de enero ante Callum Smith tras reprogramarse la pelea. Foto: Elsa/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 38 años, es el campeón unificado del peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 19 victorias con 19 nocauts.



Sigue leyendo:

· Entrenador de Dmitry Bivol afirma que Canelo Álvarez evitará pelea con David Benavídez tras actuación ante Andrade

· Excampeón de peso pesado elige a David Benavídez, pero no cree que Canelo Álvarez acepte la pelea

· Abel Sánchez dice que David Benavídez demostró ante Demetrius Andrade merecer la pelea con Canelo Álvarez