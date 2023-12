César Bono gana demanda a mujer que vivía de a gratis en su casa: “O me paga o se va a la cárcel”

Tras días de muchísima incertidumbre, finalmente el primer actor César Bono ya vio la luz al fin del túnel en la disputa que sostiene con su inquilina, quien lleva varios meses viviendo de a gratis en la casa que le alquiló en La Herradura, en el Estado de México.

Por medio de una entrevista, que concedió al programa ’Sale el Sol’, el famoso Frankie Rivers de la serie ‘Vecinos’ compartió que ya ganó la demanda que interpuso en contra de Jessica López Rivera, por lo que esta deberá pagarle cada peso que le debe si es que no quiere terminar en la cárcel.

“Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya va a tener que salir, va a tener que pagar”, detalló el reconocido actor.

César Bono, quien acusó haber recibido amenazas por parte de su inquilina, detalló que una vez que la mujer deje su casa procederá legalmente para que le pague todo lo que le adeuda, algo que ahora no puede hacer, tal y como lo dicta la ley.

“Yo no sabía pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara hasta que la echara fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho Jessica pero o pagas o hay cárcel, así son las leyes no es que así sea yo”, detalló.

A continuación detalló que existe la posibilidad de que Jessica no deje la casa por voluntad propia, sino que realmente lo haga tras ser echada del lugar por la Policía, algo que podría suceder en cualquier momento, pues la inquilina ya fue advertida de que debe dejar el inmueble de forma inmediata.

“Ya, unos días, o sea dentro del desahucio hay una cosa que se llama usar la fuerza publica y ya fueron a avisarle que se tiene que salir y una vez que ponga un pie fuera recibirá la demanda, es que me debe un año”, remató el histrión, quien espera ya ponerle punto final a esta pesadilla que está viviendo con su inquilina morosa.

