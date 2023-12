DeSantis acusa a Nikki Haley de postularse solo para que Donald Trump la considere su vicepresidenta

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana, acusa a Nikki Haley de hacer campaña política solo con el objetivo de ser tomada en cuenta por Donald Trump para ocupar la vicepresidenta, esto en caso de volver a gobernar desde la Casa Blanca.

De hecho, el equipo de campaña del gobernador de Florida, lanzó un sitio web enfocado en exhibir a la exembajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante comentarios que ella y otros políticos han emitido, donde presuntamente se proyecta su objetivo de ser vicepresidenta bajo las órdenes de Trump y no mandataria de la nación.

“Durante años, Nikki Haley ha querido ser la vicepresidenta de Donald Trump… y ahora está usando su candidatura de 2024 para finalmente hacer realidad su sueño de ser vicepresidenta siguiendo el ejemplo del expresidente, ya que se han puesto de acuerdo para gastar más de $30 millones de dólares contra Ron DeSantis, todo mientras ella se niega a atacar a Trump”, se describe en el sitio web donde también golpean a la campaña del magnate neoyorquino al cambiarle la frase de batalla que suele utilizar, pues en lugar de indicar; “¡Hagamos a América grande de nuevo!”; señala: “¡Haz al establishment grande de nuevo!”.

Ron DeSantis está convencido de que Donald Trump y Nikki Haley establecieron un pacto de no agresión. (Crédito: Olivier Douliery / AFP vía Getty Images)

Constantemente, Ron DeSantis ha tratado de imponerles a los ciudadanos la idea de que Donald Trump y Nikki Haley se han puesto de acuerdo para reventarle su campaña sin que ninguno se ataque.

“Él no ha gastado ningún dinero contra ella, y ella tampoco contra él. Hay una razón por la que gasten dinero en mi contra. Ella no responderá directamente, y les debe una respuesta a esto: ¿Aceptará una nominación a la vicepresidencia de Donald Trump? ¿Sí o no?”, expresó hace unos días el político de Florida durante su participación en un mitin celebrado en New Hampshire.

Al respecto, Steven Cheung, portavoz de la campaña del exmandatario de 77 años, descalificó los comentarios de DeSantis.

“La campaña de DeSanctus está realmente compuesta por idiotas”, declaró en una entrevista concedida al diario The Hill.

Mientras tanto, la mayoría de los resultados de las encuestas continúan favoreciendo a Donald Trump al grado que en Iowa, estado donde Ron DeSantis está convencido en dar una sorpresa, le anticipan al neoyorquino un aplastante triunfo.

Sigue leyendo:

* Problemas al interior del PAC que apoya a Ron DeSantis hacen tambalear a su campaña

* DeSantis predice que Trump no aceptará los resultados de elecciones en Iowa o New Hampshire si pierde

* Nikki Haley sostiene que el caos rodea a Trump y alguien así no debe gobernar cuatro años más