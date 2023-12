Nikki Haley sostiene que el caos rodea a Trump y alguien así no debe gobernar cuatro años más

Nikki Haley, aspirante a la candidatura republicana de cara a las primarias, asegura que su propuesta política está por encima de lo que pueda sentir por Donald Trump, favorito en todas las encuestas, pero alguien rodeado de caos que no deber volver a gobernar a la nación.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la exgobernadora de Carolina del Sur exhortó a los ciudadanos que la ubican como una alternativa para votar en lugar hacerlo por el magnate neoyorquino, a no etiquetarla como alguien que rechaza todas las propuestas de su rival político, pues incluso compagina con algunas de ellas.

“Permítanme decir esto: ya saben, anti-Trumpistas, no crean que odio a Trump lo suficiente. Pro-Trumpers, no creo que amo a Trump lo suficiente. Lo que ves, es lo que tienes. Simplemente lo llamo como lo veo. Al final del día, lo analizo política por política. No miro el lado personal. Miro lo que va a hacer que el país vuelva a encarrilarse”, señaló.

Sin embargo, algo claro en la aspirante de 51 años es que el momento de Trump ya pasó y al estar rodeado de caos debe permitir que otro republicano se presente a las elecciones con el objetivo de impedir que los demócratas se reelijan en la Casa Blanca.

“Creo que el presidente Trump fue el presidente correcto en el momento correcto. Estoy de acuerdo con muchas de sus políticas, pero el caos lo persigue. Con razón o sin ella, el caos le persigue. No podemos permitirnos cuatro años más de caos y sobrevivir“, enfatizó.

Al menos en dos estados, Nikki Haley podría arrebatarle el segundo lugar a Ron DeSantis, esto en cuanto al respaldo de los republicanos. (Crédito: Sophie Park / Getty Images)

Haley es consiente de los datos arrojados por las encuestas donde Trump encabeza las preferencias, pero confía en que su trabajo de campaña logre conectarla con los ciudadanos quienes todavía no emiten su voto.

“La política puede ser fácil. Se trata de quién realmente conecta con la gente que escucha, ganándose la confianza, pasando el tiempo. Así es como lo hacemos”, indicó.

Hasta el momento, en la mayoría de los sondeos que les miden el pulso a los republicanos inscritos en el padrón electoral, la única aspirante en el proceso para elegir al candidato de los conservadores marcha en la tercera posición a nivel nacional, pero en estados como Carolina del Sur y New Hampshire aparece sólo detrás de Donald Trump, quizá de ahí deriva la razón por la cual algunos milmillonarios han decidido apoyarla públicamente.

