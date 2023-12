Problemas al interior del PAC que apoya a Ron DeSantis hacen tambalear a su campaña

A Ron DeSantis prácticamente le resta menos de un mes para poner a prueba la fortaleza de su campaña en el arranque del ciclo de nominación presidencial del Partido Republicano.

Hasta el momento, el gobernador de Florida continúa siendo el segundo aspirante con mayor respaldo entre los ciudadanos republicanos inscritos en el padrón electoral, pero todavía se ubica muy lejos del favorito Donald Trump, además de que Nikki Haley ya le pisa los talones con una tendencia a desplazarlo en caso de que no logre convencer a los ciudadanos con su proyecto de nación.

Sin embargo, el mayor enemigo del político de 45 años parece ser el propio PAC que lo respalda y es que en menos de cuatro semanas Never Back Down ha cambiado en tres ocasiones de director ejecutivo, situación que genera incertidumbre entre los millonarios donantes de la campaña.

Primero, Chris Jankowski renunció como director ejecutivo a finales de noviembre dejándole el puesto a Kristin Davison, quien sólo duró nueve días como interina para luego cederle el lugar a Scott Wagner.

A esto debe sumarse que Jeff Roe, principal asesor de Never Back Down, no soportó la publicación de un informe a través del cual el diario Washington Post detalló el caos que prevalece al interior de Never Back Down.

La gran apuesta de Ron DeSantis es triunfar en Iowa, pero en caso de no lograrlo quedaría muy vulnerable para seguir adelante con su campaña. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images)

Sin embargo, la campaña de DeSantis ha tratado de restarle importancia a la turbulencia que experimentan, pues a la lista de bajas también se suma la de Adam Laxalt, exfiscal general de Nevada y amigo personal del político de Florida, quien bajo el argumento de estar más cerca de su familia dejó su puesto como presidente del super PAC a principios de este mes.

“Tenemos plena confianza en el juego terrestre y la operación de campo de NBD, que es insuperable. Hay un equipo estelar y apreciamos sus esfuerzos independientes para luchar por Ron DeSantis”, señaló mediante un comunicado Andrew Romeo, director de comunicaciones de la campaña.

Sobre la baja del asesor Jeff Roe, Donald Trump escribió un mensaje en la red social Truth Social donde anticipa un cercano final para las aspiraciones de DeSantis.

“Jeff Roe está fuera: EL JUEGO TERMINÓ para DeSanctimonious”, indicó.

De hecho, todas las baterías del mandatario del “Estado del Sol” están dirigidas a lograr triunfar en Iowa para con ello destruir el mito de que Trump es realmente el favorito de los republicanos.

No obstante, los datos de un sondeo realizado por NBC News/Des Moines Register/Mediacom ubican al expresidente de la nación con 51% de respaldo entre los probables asistentes al caucus de Iowa. Después aparece DeSantis, con 19%, y Haley con 16.

En caso de que las cifras se ajusten a este escenario, los esfuerzos del gobernador de Florida resultarían insuficientes para pelear por el resto de los estados en disputa.

