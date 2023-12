FDA alerta sobre medicamentos para mascotas que pueden ser perjudiciales para los humanos

En una reciente declaración, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha lanzado una advertencia seria a nueve fabricantes y distribuidores de medicamentos destinados a prevenir enfermedades infecciosas en mascotas.

La agencia gubernamental ha señalado que estos tratamientos antimicrobianos podrían contribuir a la resistencia a los medicamentos cruciales para el tratamiento de enfermedades infecciosas en humanos.

La FDA identificó a las empresas en cuestión como Productos para Acuarios Americanos, Biotico Aquanest, Farmacia del Acuario LLC, Suministro Veterinario de California, Masticable Inc., Droga Kraft, Servicios Veterinarios Midland LLC, Arrendamiento de Plata LLC y Clínica Veterinaria del Valle LTD. Estas compañías han recibido cartas de advertencia de la FDA por comercializar productos que contienen antimicrobianos importantes para la salud humana, como amoxicilina, penicilina, tetraciclina y eritromicina.

La directora del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, Tracey Forfa, enfatizó que estos medicamentos no aprobados para animales representan un doble riesgo para la salud pública. En primer lugar, estos productos no han pasado por el proceso de revisión de la FDA, lo que significa que su seguridad y eficacia no están garantizadas. En segundo lugar, el uso incorrecto de antimicrobianos de importancia médica podría contribuir al desarrollo de resistencia a los antibióticos, afectando tanto a la salud humana como a la animal.

“El uso inadecuado de antimicrobianos de importancia médica contribuye al desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, lo que afecta tanto a la salud humana como a la animal”, advirtió Forfa.

La FDA ha destacado la ilegalidad de la venta de estos productos sin receta, ya que los medicamentos para animales aprobados que contienen estos antimicrobianos solo están disponibles legalmente con una receta de un veterinario autorizado. La agencia insta a los dueños de mascotas a comunicarse con un veterinario autorizado y un proveedor de atención médica para obtener un diagnóstico y tratamiento precisos en lugar de recurrir a estos medicamentos no aprobados.

Además, la FDA subrayó que el uso de medicamentos para animales no aprobados en humanos es peligroso, ya que estos productos no han sido evaluados por los reguladores federales y no son idénticos a los medicamentos destinados a las personas. La agencia insta a las personas a desechar estos medicamentos y a informar cualquier daño humano o animal asociado con su uso.

Para facilitar la notificación de problemas, la FDA ha proporcionado un enlace en su sitio web (https://www.fda.gov/animal-veterinary/report-problem/how-report-animal-drug-and-device-side-effects-and-product-problems) donde se pueden informar daños humanos y animales adversos asociados con estos productos. La colaboración del público es crucial para abordar este problema y garantizar la seguridad tanto de las mascotas como de los seres humanos.

Sigue leyendo: