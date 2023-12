Lo mejor del 2023 en la música: Shakira, Peso Pluma, Karol G y Anitta destacaron

Este 2023 estuvo marcado justamente por la música latina. Artistas como Shakira, Peso Pluma, Anitta y Karol G se destacaron por haber alcanzado logros, que antes los artistas latinos no habían conquistado. Sin duda fue un año, en donde el género urbano y el regional mexicano se hicieron sentir en el resto del mundo.

Una de las cantantes más destacadas este año fue Shakira. Sus canciones, producto de su separación del exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, no pasaron desapercibidas. Además, sumó varios galardones importantes en los Premios Juventud, Billboard a la Música Latina, Latin Grammy y MTV Video Music Awards.

Shakira y Bizarrap. Crédito: Aaron Snaiderman/ Guinness World Records. | Cortesía

Además, Shakira recibió un Récord Guinness por su canción con el DJ argentino, Bizarrap. Mismo que terminó de internacionalizarse con este tema y junto a un artista como la intérprete del “Waka Waka”.

También es el primer año en que Shakira grabó un tema en regional mexicano, “El Jefe” junto a Fuerza Rígida. Su compatriota y colega Karol G logró uno de sus más grandes sueños. Poder grabar junto a la colombiana, tal como intentó hacer hace algunos años.

Karol G la artista femenina con más crecimiento en el 2023

Fue así como Karol G contó que tenía esta canción lista y que contactó con Shakira. La misma accedió a grabar. Dijo que era tal cual como se estaba sintiendo. La canción se llama “TQG” y el videoclip fue presentado por primera vez en Times Square en Nueva York.

Shakira y Karol G en los MTV VMAs 2023. Crédito: Noam Galai. | Getty Images

Lugar, donde la cantante latina rompió récord de audiencia al sobrepasar la cantidad de personas que fueron a verla al Today Show en Manhattan. Pero por si no fuera poco, Karol G está incluida en el Top 10 del Wrapped 2023 de Spotify como una de las artistas más escuchadas de este año.

En esa lista también se encuentran artistas de la talla de Taylor Swift. Karol G también se destacó en distintas premiaciones de la música. Recibió un galardón por “Mañana Será Más Bonito” en la categoría Álbum del Año en el Latin Grammy 2023 en Sevilla, lugar donde se realizó la premiación por primera vez también. También se coronó como la Artista Femenina Latina del Año en los Premios Billboard.

Esto sin olvidar que hizo una importante gira por los Estados Unidos, que lleva el mismo nombre de su álbum. Con esta, rompió récords de audiencia en Texas y Los Ángeles.

Karol G en uno de sus conciertos en el Rose Bowl de Los Ángeles, California. Crédito: Kevin Winter | Getty Images

Becky G honró sus raíces mexicanas

Su amiga Becky G tampoco se quedó atrás este año y estrenó su álbum en regional mexicano completo “Esquinas”. Para la cantante de origen mexicano nacida en Inglewood fue un año intenso.

A nivel personal, un escándalo por una infidelidad de su prometido Sebastian Lletget opacó su gran crecimiento profesional por unos meses. Sin embargo, Becky G no se detuvo y se presentó, ya no como invitada, sino como artista principal en Coachella Music Festival 2023. Ahí invitó a Peso Pluma y fue la primera vez del mexicano en este festival.

Peso Pluma durante su aparición en el festival de Coachella junto a Becky G. Crédito: Getty Images

Además, Becky G también hizo importantes colaboraciones con artistas mexicanos: Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar, Gabito Ballesteros y la estrella de los corridos tumbados, Peso Pluma.

Peso Pluma la gran revelación mundial este 2023

Sin duda alguna, este año fue el más importante hasta ahora para Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama realmente el intérprete de “Ella Baila Sola”. Canción que tiene junto a la agrupación Eslabón Armado.

Esta rompió récord por ser la canción del regional mexicano más escuchada de este 2023 en Spotify. Este año “La Doble P” alcanzó varios logros importantes. Entre ellos, fue el primer artista de regional mexicano en cantar en los premios MTV VMAs desde New Jersey y en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Foto: Getty Images Crédito: Getty Images

Además, grabó importantes colaboraciones con distintos artistas: Becky G, Karol G y Nicki Nicole, con quien además comenzó una relación este año también.

Arrancó su primera gira en los Estados Unidos haciendo logrando varios “Sold Out”. Tal como mencionamos anteriormente, el 2023 fue un año donde el regional mexicano se impuso fuera de las fronteras del país azteca.

Anitta y Bad Bunny se mantuvieron al tope

Por último, la brasileña Anitta también se arriesgó y, aunque no grabó un corrido, sí hizo una colaboración con Peso Pluma, “Bellakeo”. Juntos se presentaron en el TikTok In The Mix hace unos días.

Peso ft. Anitta – Cover Art – Bellakeo. Crédito: Elina Adut The Exclusive Agency. | Cortesía

Anitta se convirtió este año en ser la primera artista brasileña en ganar un Grammy 2023. Al igual que su compañero musical, se presentó por primera vez en los MTV Video Music Awards dejando el nombre de su país natal muy en alto.

Por último y no menos importante está Bad Bunny y su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. Con el anterior, “Un verano sin ti“, se coronó como el Artista del Año en los Billboard a la Música Latina. También está en el Top 10 de artistas más escuchados en Spotify este 2023 junto a Peso Pluma y Karol G.

Bad Bunny es el Artista del Año en los Premios Billboard a la Música Latina 2023. Crédito: Jason Koerner. | Getty Images

Sin duda, el 2023 marcó un crecimiento en reproducciones y presentaciones para los artistas latinos. De 10 posiciones, 3 fueron conquistadas por el gentilicio. Sin duda, las sorpresas que viven en materia de música latina para 2014 nos tienen desde ya bajo expectativa.

Sigue leyendo:

·Bad Bunny reaparece montando a caballo en Puerto Rico luego de ruptura con Kendall Jenner

·Becky G llora con Karol G en Colombia y le dedica mensaje en Instagram: “Te quiero mucho”

·Sofía Vergara coquetea con Bad Bunny y él cena con Kendall Jenner y sus hermanos

·Shakira habla del sombrero ‘vueltiao’ que usó en los MTV VMAs 2023 en honor a Colombia