Sofía Vergara coquetea con Bad Bunny y él cena con Kendall Jenner y sus hermanos

Sofía Vergara, quien ha pasado a ser nuevamente de las solteras más codiciadas de Hollywood, tras su separación de Joe Manganiello, le ha devuelto el “batazo” a Bad Bunny y de “Home Run”.

El cantante de género urbano menciona a la actriz y presentadora colombiana en su canción “Monaco“, que salió recientemente como parte de su disco “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana“.

“Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona”, dice Bad Bunny en la letra. La presentadora de “America’s Got Talent” le respondió al coqueteo a través de su cuenta de Instagram.

Compartió un extracto del videoclip de “Monaco” y escribió: “Eres más lindo @badbunnypr”. Quizás este mensaje no diga mucho para unos, pero si viene de Sofía Vergara, una de las mujeres más bellas del planeta, esto toma otro giro y hasta se puede le puede presumir.

Por supuesto, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar: “Eso es lo que merece Sofía Vergara. Colágeno ruro”, “Que deje a Kendall Jenner y se empate con este mujerón”, “Sofía arrasando con todo el mundo”, y “Me desmayo, me muero y vuelvo a nacer si esta mujer me dedica un mensaje así”, fueron parte de los mensajes de los fans de ambos.

Bad Bunny tiene una relación con Kendall Jenner y Sofía Vergara se está divorciando

El cantante de género urbano ha sido discreto acerca de su relación con Kendall Jenner y, a pesar de las especulaciones, no ha confirmado públicamente su romance.

Durante una entrevista con Vanity Fair, Bad Bunny mencionó de manera vaga a una persona con la que tenía dificultades para comunicarse en inglés, lo que alimentó los rumores sobre su relación. Además, que lo dice en su canción “Fina“.

En un “Un Preview“, también dice que se enamora de una amante de los caballos. Esa fue de las primeras imágenes de ellos, que lograron capturar los paparazzi en Los Ángeles.

Sofía Vergara está en pleno divorcio del también actor de Hollywood, Joe Mangianello. Recientemente, se la vio saliendo por la noche en Beverly Hills con un amigo. Pero no hay nada concreto aún.

Lo cierto es Bad Bunny y Kendall Jenner están muy unidos, pues ella ya comparte con los hermanos de él. Por otro lado, “el coqueteo” entre Sofía Vergara y el reggaetonero ha desatado todos los rumores posibles. Ahora, el mundo quiere ver si colaboran a nivel profesional.

Recordemos que la colombiana, quien además está próxima a estrenar una serie con Netflix “Griselda”, fue de las primeras latinas en conquistar la meca del entretenimiento en Estados Unidos.

¿Quién es el galán con el que salió Sofía Vergara?

La vida de la estrella de “Modern Family” no solo está llena de éxitos profesionales, sino que también disfruta de salir con un “galán”. Se llama Justin Saliman, tiene 49 años y es cirujano ortopédico de 49 años, además de muy guapo. Sin duda, ¡un partidazo!

Según US Weekly, Sofía y Justin se han acercado más en las últimas semanas y existe una fuerte atracción entre los dos. La actriz está encantada con la caballerosidad de él.

Hace poco, los fotografiaron cenando y testigos dicen que fue “un príncipe” con ella. Lo cierto es que, muy lejos de la tristeza, la colombiana luce muy bella, feliz y relajada. ¡Enhorabuena para ella”.

