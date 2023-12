David Benavídez piensa que no hizo lo suficiente para estar en el ranking libra por libra

David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), piensa que no hizo lo suficiente para ingresar al ranking libra por libra, pero asegura que en cualquier momento su nombre estará en la lista.

En declaraciones recopiladas por BoxingScene, Benavídez explicó que su victoria ante Demetrius Andrade demuestra que es uno de los peleadores más peligrosos y con múltiples estilos de pelea, atributos que lo ayudarán a convertirse en uno de los mejores del boxeo.

“Como dije, yo también quiero ser humilde en la victoria. No creo que haya hecho lo suficiente para estar en la lista libra por libra. Pero definitivamente llegaré allí. Creo que lo que muestra esta victoria. Quiero decir, mucha gente dijo que iba a ser demasiado, haz esto, bla, bla, bla, bla. Quiero decir, sé cómo entrar y sé cómo conseguir la victoria. Sé cómo encontrar la victoria. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Y eso es lo que creo que le permite a la gente saber que soy muy peligroso”, dijo.

David Benavídez noqueó a Demetrius Andrade en noviembre y ahora quiere enfrentar a Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“Ya sabes, no es solo un estilo en el que peleo. Hay más, múltiples estilos en los que peleo. Ya sabes, y puedo derribar a los peleadores, puedo derribar a los boxeadores, puedo derribar a los pegadores poderosos. No me importa. Y creo que con esta victoria realmente me siento muy cómodo allí, ya sabes, me estoy sintiendo cómodo con la multitud, muy cómodo con todo y simplemente voy a pasar un buen rato. Porque al final del día, esto es lo que nos encanta hacer. Entonces, cuando tienes a un peleador como yo, entrando allí, disfrutando cada minuto y cada segundo en ese ring, ya sabes, obtendrás un peleador muy, muy peligroso. Esto es lo que me encanta hacer y seguiré haciéndolo”, agregó.

Cabe destacar que el ranking libra por libra según The Ring lo lidera Terence Crawford y le siguen Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Dmitry Bivol, Errol Spence Jr., Devin Haney, Gervonta Davis, Teófimo López y Vasyl Lomachenko.

Por su parte, la lista de los mejores 10 boxeadores de ESPN mantiene a los cinco primeros iguales a The Ring, pero Haney aparece en sexto lugar, Artur Beterbiev en el séptimo, Davis de octavo, Shakur Stevenson noveno y décimo Tyson Fury.

Terence Crawford es el mejor libra por libra de la actulidad y ganó el puesto tras vencer a Errol Spence Jr.. Foto: Al Bello/Getty Images.

Tras su dominante victoria por nocaut técnico sobre Andrade, David Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, pero el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

