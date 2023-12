Fotos: Así de hermosa luce la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth por Navidad

La pareja conformada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth, quienes enfrentan rumores de distanciamiento, ya declararon oficialmente como inaugurada la Navidad con la instalación de su árbol, el cual pusieron en compañía de dos de sus hijos y de una sobrina, quienes fueron los más emocionados con esta actividad familiar.

Por medio de una galería de fotos, compartida por la propia histrión en su cuenta de Instagram, fue que pudimos ser testigos de la ardua labor que hicieron en familia para que su hogar en Australia luciera simplemente hermoso.

“It’s beginning to look like Christmas!! /ya empieza la Navidad! #littleniecehelpingtoo”, se lee en el texto con el que la española acompañó su publicación.

Gracias a sus fotos fue que pudimos notar que su árbol natural fue colocado justo a un costado de un gran ventanal, que es de bastante buen tamaño y que fue decorado como les nació hacerlo.

Los adornos, que cayeron en el minimalismo, están conformados por las tradicionales esferas y por adornos de todo tipo de formas y tamaños.

A pesar de no lucir tan espectacular como el de otras celebridades, quienes fueron ayudadas por expertos en la materia, el árbol de Elsa Pataky es uno de los más hermosos por el simple hecho de contar con el toque de sus hijos y de su sobrina.

“Ternura total”, “Qué bonito”, “Qué lindo está quedando todo”, son solo algunos de los comentarios que recibió, a la vez que no faltaron aquellos que la cuestionaron por su pareja, pues les extrañó que no estuviera con ellos en la decoración, sin embargo, ellos hacen caso oído a los rumores y los callaron con una escapada familiar a las islas Fiji para surfear, pescar y tener mucha diversión.

