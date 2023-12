Real Madrid gana de último minuto al Alavés y recupera el liderato de LaLiga

Lucas Vázquez le dio tres puntos para el Real Madrid este jueves con un gol de cabeza en el descuento, en un partido que los blancos afrontaron con diez jugadores durante casi toda la segunda parte por expulsión de Nacho y que les devolvieron el liderato de LaLiga tras vencer al Alavés a domicilio por la mínima diferencia.

El lateral cabeceó un saque de esquina de Toni Kroos en el último suspiro del partido cuando parecía que el choque acabaría en empate.

El conjunto blanco avisó primero en el arranque del partido, pero Antonio Sivera despejó el disparo de Valverde, cuando todavía se asentaban los dos equipos.

Pero el Alavés arrancó con valentía. Probando el contragolpe por ambos flancos y a los siete minutos fue Luis Rioja el que tuvo la más clara de la primera fase del partido. Tras una buena jugada por la derecha el balón le llegó al sevillano con toda la portería para él, pero se encontró con la espalda de Fran García, que evitó un remate muy peligroso para la portería de Kepa Arrizabalaga, que volvía al “once”.

El Real Madrid jugó con paciencia y encontró con acierto las fisuras en la presión de un conjunto albiazul que se apoyaba en Ander Guevara y Jon Guridi para buscar las cosquillas las espaldas al plantel Carlo Ancelotti, que solo generaba peligro desde el balón parado.

Fue un constante toma y daca en los primeros 20 minutos, con un guion que apenas varió. Los blancos llevaban el ritmo, con poco peligro, y los vascos esperaban su ocasión, para llegar con velocidad al área madridista. De hecho, el canterano blanco cedido en el Alavés, Rafa Marín, se encontró un rechace en un saque de esquina que pudo empujar a gol, pero no pudo rematar con comodidad y Kepa desbarató la ocasión.

A los de Ancelotti les costaba avanzar y confiaban sobre todo en su banda derecha, lugar donde crearon más peligro ante una defensa local bien plantada.

Otro cabezazo de Samu Omorodion tuvo en vilo a la zaga visitante, que taponó varios disparos de los alavesistas. La contundencia de Antonio Rudiger desbarató algunas aproximaciones de los albiazules.

Fede Valverde se volvió a encontrar con Antonio Sivera antes del descanso de una primera mitad en la que al Real Madrid le faltó una marcha más.

En la reanudación el duelo estuvo condicionado por la expulsión de Nacho con roja directa en el minuto 54 por una entrada por detrás sobre Samu Omorodion y que el colegiado Isidro Díaz de Mera consultó con el VAR para modificar la cartulina amarilla previa.

A pesar de todo, el Madrid se hizo más dueño del balón si cabe. Jude Bellingham intentó entrar más en juego para liberar hueco a Rodrygo, muy móvil por toda la zona ofensiva de los blancos, que fueron comiendo terreno a los vitorianos.

El delantero brasileño apareció por la izquierda en un contragolpe y buscó la escuadra de Antonio Sivera en la mejor ocasión de los blancos hasta el momento en una segunda mitad en la que el saltó terreno de juego Joselu Mato, que fue recibido con silbidos en su regreso a Mendizorroza.

El Real Madrid no sufrió la inferioridad numérica, pero el partido se mantuvo abierto hasta el epílogo. Ahí el equipo de Ancelotti se encontró más a gusto, con dominio del balón ante la presión tímida de los locales.

La insistencia blanca dio sus frutos y Lucas Vázquez apareció en el descuento para rematar un saque de esquina que dio los tres puntos y el liderato al Real Madrid.

¡LUCAS VÁZQUEZ CONSIGUE EL GOL! ⚪ pic.twitter.com/dBURMAjjqs — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 21, 2023

Betis frenó al Girona y ayudó al Real Madrid a recuperar el liderato

Mientras esto sucedía en Vitoria, lejos de allí, a casi 1,000 kilómetros de distancia, en Sevilla, el Real Betis frenó al Girona y le rompió una racha de cuatro victorias consecutivas y le arrenató dos puntos, suficientes para que el club merengue le arrebatara la cima el campeonato.

Los del Girona fueron superiores y se adelantaron en la primera mitad, aunque los locales reaccionaron bien e igualaron casi al final con un gol del argentino Germán Pezzella.

Un gol de penalti transformado por el ucraniano Artem Dovbyk en el minuto 39 no fue suficiente para que los gerundenses se llevaran el triunfo porque, cuando lo acariciaban, el central verdiblanco Pezzella devolvió las tablas al marcador a dos minutos de los 90 reglamentarios al enganchar un balón suelto a la salida de un córner.

Este empate le dejó un buen sabor al Betis, debido a como se desarrolló el partido, pero no así al Girona, que tuvo que ceder la punta de la tabla, aunque igualado en puntos con el Real Madrid, sólo que con menor diferencia de goles.

*Con información de EFE.

