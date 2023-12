Selena Gomez posa para la revista Vogue México, luciendo elegantes outfits

Para terminar el año Selena Gomez tenía preparada una sorpresa para sus fans, y es que aparece en la portada del más reciente número de la revista Vogue México. Ella explotó al máximo su faceta de modelo, usando elegantes outfits muy a tono para las fiestas.

En fotos de Michael Bailey Gates la cantante de 31 años lució espectacular al usar un body negro y una falda con acabado de plumas. También presumió su figura sentada en el piso mientras modelaba un minivestido color champagne.

Los brillos estuvieron a la orden del día en otros atuendos de Selena, pero un detalle importante fueron los moños en su cabeza, con los que busca imponer moda. Para la portada ella posó junto a unos modelos que sostenían ramos de flores. Todo llevó el título de “Reinvención”.

La cantante también fue entrevistada para la publicación por Alejandra Campoverdi, a quien le comentó acerca de sus recientes proyectos, como la serie de televisión “Only Murders In The Building” y su línea de productos de belleza. Su próximo álbum es uno de los más esperados, y ella adelantó que, a diferencia de sus anteriores producciones, ésta contará con muchas canciones alegres.

“Libertad. Ese es el tema principal de este álbum. Libertad de las ataduras que poseía cuando tenía 20 años. No tenía nada sobre qué escribir, porque estoy muy acostumbrada a escribir música de chicas tristes. Y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando. Quiero intentar encontrar formas de hacer buena música pop, con un mensaje que realmente signifique algo”.

Selena también contestó un cuestionario con siete preguntas que le hicieron, revelando, entre otras cosas, que su platillo mexicano favorito son los tamales, el look favorito que usó este año (un vestido rojo en la entrega de los MTV Video Music Awards) y los planes que tiene como mujer de negocios, cantante y actriz. Ahora está centrada en la música, y promete unos atractivos videos de sus próximos sencillos.

