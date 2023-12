¿Cuáles son las tiendas que estarán abiertas y cerradas en Navidad 2023?

Se acerca uno de los feriados más importantes y esperados del año y ya muchos minoristas, tiendas, marcas y supermercados están ajustando sus horarios de atención al cliente con el fin de que sus empleados pueden también disfrutar de Nochebuena y Navidad.

Por esa razón, es importante conocer cuáles serán las tiendas, locales y servicios que estarán abiertos y cerrados durante este domingo 24 y lunes 25 de diciembre:

Bancario y servicios postales

Gran parte de la banca permanece cerrado los días festivos por lo que sus agencias estarán sin servicio el día de Navidad, pero se puede utilizar la banca móvil en línea y cajeros automáticos. Para esas fechas la Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ no cotizarán el día.

En cuanto al correo del Servicio Postal de EE. UU. no trabajará Navidad, además los envíos y entregas de UPS y FedEx no funcionará en Nochebuena ni en Navidad, pero el servicio UPS Express Critical está disponible, y la entrega a domicilio y su servicio Custom Critical de FedEx si funcionará.

Las cadenas minorista

Este año, algunas cadenas minoristas informaron que permanecerán cerradas y otras que trabajarán en su horario habitual; por ejemplo Walmart señaló que estará abierto en el horario normal en Nochebuena y cerrará para Navidad.

Por otro lado, las tiendas de Target, Best Buy, Macy’s estarán abiertas desde las 7 am hasta las 8 pm hora local en Nochebuena y para Navidad permanecerán cerrados. JCPenney estará abierto desde las 9 am a 6 pm hora local en Nochebuena y estarán cerradas el día de Navidad.

Mientras que las tiendas Nordstrom y Nordstrom Rack estarán abiertas en Nochebuena con horario limitado y permanecerán cerradas el día de Navidad. Finalmente, TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Macy’s, Sierra y Homesense estarán abiertas de 7 am a 6 pm en Nochebuena y cerradas el día de Navidad.

Tiendas de comestibles

Para las compras de última hora es mejor conocer cuáles serán las tiendas de comestibles que estarán trabajando, en este caso Whole Foods estará abierta en horarios modificados para Nochebuena y cerrados para Navidad, mientras que Kroger abrirá en horario reducido de 9 am a 9 pm y cerrará el día de Navidad.

Por su parte, Trader Joe’s trabajará hasta las 5 pm en Nochebuena y cerrará todo el día de Navidad, Publix cerrarán a las 7 pm en Nochebuena y todo el día de Navidad, Costco abrirá desde las 8:30 am a 5 pm en Nochebuena y cerrará en Navidad.

Farmacias

Finalmente, muchas de las ubicaciones de las diferentes cadenas de farmacias estarán abiertas durante el feriado de Navidad, pero lo mejor es consultar los horarios ya que por ser festivo puede tener modificaciones.

Walgreens por ejemplo estará abierto durante el horario habitual en Nochebuena, la cadena informó que todas sus ubicaciones que tienen el formato de atención al cliente las 24 horas permanecerán abiertas, pero en Navidad, las tiendas abrirán con horario ajustado de 9 am a 6 pm.

Rite Aid abrirá en sus diferentes ubicaciones 9 a 19 horas o de 9 a 21 horas, en Nochebuena es decir que las tiendas que ofrecen el servicio las 24 horas solo trabajarán 21 horas de atención al cliente y en Navidad permanecerán cerradas.

