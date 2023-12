Felipe Melo no se arrepiente del cruce que tuvo con Kyle Walker en la final del Mundial de Clubes

El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó campeón del Mundial de Clubes luego de imponerse en la final al Fluminense (4-0) el viernes en un partido en el que hubo un conato de trifulca después de los 90 minutos que estuvo protagonizado por el brasileño Felipe Melo, quien aseguró que no se arrepiente de haber encarado a Kyle Walker de la forma en la que lo hizo.

El cuadro inglés mostró un abrumador dominio ante el campeón de la Copa Libertadores ratificando la superioridad de los clubes europeos sobre los sudamericanos. Pero esa diferencia entre ambos quedó en evidencia más allá de los goles, en el nivel de los jugadores durante todo el partido lo que terminó sacando de sus cabales al experimentado defensor brasileño.

Durante la zona mixta que hubo en el estadio King Abdullah de Jeddah en Arabia Saudita, Felipe Melo explicó lo que ocurrió durante el partido que se terminó definiendo en favor de los actuales campeones de la Champions League gracias a los dos goles del argentino Julián Álvarez (m.1 y m.88), Nino -gol en contra- (m.27) y Phil Foden (m.72).

“He visto algunos idiotas en las redes sociales diciendo que empecé una pelea… Yo no quería ninguna confusión. Hoy (viernes) Grealish le faltó el respeto a la institución de Fluminense y nunca dejaré que esto suceda”, comentó el brasileño quien aseguró que el extremo inglés había cantado “Olé” durante varios momentos del partido.

“No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución Él estaba gritando ‘olé al final del encuentro” comentó el brasileño quien terminó abalanzándose sobre los jugadores del Manchester City y fue interceptado por Kyle Walker quien no dudó en encargar al jugador que ya ha protagonizado episodios violentos durante su carrera.

El mediocampista del Fluminense, de 40 años, quien también tiene experiencia en el fútbol europeo luego de haber disputado varias temporadas con la Juventus, Inter de Milán y Galatasaray, entre otros clubes, hizo énfasis que no empezó ninguna pelea y que no siente arrepentimiento por el enfrentamiento que protagonizó con los jugadores del City.

“Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo de juego. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me aprrepiento, lo volvería a hacer. Soy un guerrero”, sentenció Felipe Melo.

Jack Grealish lo desmintió

De acuerdo con las declaraciones de Felipe Melo uno de los grandes responsables del polémico episodio después de la final del Mundial de Clubes que ganó el Manchester City tras imponerse al Fluminense fue el extremo inglés Jack Grealish, quien se pronunció en sus redes sociales negando las acusaciones del mediocampista brasileño.

“No dije ‘olé’ ni una sola vez”, fue el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, haciendo mención a unas palabras de Felipe Melo que aseguraba que el jugador del Manchester City había comentado “Olé” durante el partido.

