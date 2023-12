Felipe Melo y Kyle Walker protagonizan conato de trifulca posterior a la final del Mundial de Clubes

Felipe Melo, del Fluminense, y Kyle Walker, del Manchester City, casi terminaron a los puñetazos tras la final del Mundial de Clubes que terminó con la victoria del conjunto inglés por 4-0. El brasileño no habría salido contento tras la goleada del equipo y según afirmó después del partido habría sido provocado.

Tras el pitido final, el brasileño y el inglés se empujaron en el césped, se encararon y soltaron los brazos. También acudió para participar en la trifulca Jack Grealish, del Manchester City, hasta que el resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos clubes separaron a los futbolistas y evitaron que la situación fuera más grave.

Después de que el árbitro pitara el final, se desató una pelea entre Kyle Walker (Manchester City) y Felipe Melo (Fluminense) pic.twitter.com/d6dRGOLTEC — Trix (@trixgmedia) December 22, 2023

Manchester City superior durante todo el partido sobre el Fluminense

El Manchester City logró su primer título del Mundial de Clubes tras golear en la final jugada en Yeda por 4-0 al campeón de la Copa Libertadores. Fue el quinto trofeo del cuadro inglés esta temporada y el cuarto título del Mundial de Clubes para el entrenador español Pep Guardiola, el técnico que más ha ganado en esta competición.

El Fluminense que venía de ganar la Libertadores en tiempo extra al Boca Juniors, nunca tuvo la capacidad de contener al equipo inglés que fue muy superior de principio a fin en un partido que hizo desaparecer al Flu. Por parte de Felipe Melo no es nueva su actitud y que portagonice este tipo de situaciones.

Kyle Walker y Felipe Melo se encaran y casi terminan a los golpes tras la final del Mundial de Clubes. EFE/EPA/ALI HAIDER

El descargo de Felipe Melo en zona mixta tras el partido

El brasileño de 40 años, Felipe Melo, se descargó en zona mixta tras el partido y explicó el motivo de su molestia tras finalizar el encuentro. “He visto a los idiotas en las redes sociales diciendo que empecé un pelea. Yo no quería ninguna confusión. Hoy a Grealish le faltó respeto con la institución Fluminense y nunca dejaré que esto suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. El Estaba gritando ‘ole’ al final del partido“, dijo.

“Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo de juego. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento: lo volvería a hacer. Soy un guerrero“, sentenció.

