Fallece Laura Lynch, fundadora de The Dixie Chicks, en trágico accidente de tránsito

En un fatídico accidente de tránsito ocurrido en una autopista de El Paso, Texas, perdió la vida la cantante Laura Lynch, de 65 años, reconocida como una de las fundadoras de la icónica banda de country The Dixie Chicks. La noticia fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ, dejando consternados a fanáticos y colegas.

El comunicado oficial emitido a través de la cuenta de la agrupación confirma el trágico suceso, sin proporcionar detalles específicos del accidente. No obstante, expresan sus condolencias y solidaridad con los seres queridos de la fallecida.

En un mensaje publicado en Instagram, se rinde homenaje a la creatividad e innegable talento de Lynch, así como a su profundo amor por Texas, un elemento clave en el éxito de la banda y su reconocimiento en los escenarios estatales y del medio oeste de Estados Unidos.

“Estamos sorprendidos y entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Laura Lynch, miembro fundador de The Chicks. Tenemos un lugar especial en nuestros corazones por el tiempo que pasamos tocando música, riendo y viajando juntos. Laura era una luz brillante”, reza parte del comunicado.

Además de destacar sus habilidades artísticas, se subraya la chispa y la luz que Lynch aportaba al grupo. Como un último adiós, se comparte un video de la banda interpretando “The west Texas wind” con la participación de la fallecida.

“Su energía y humor infecciosos le dieron chispa a los primeros días de nuestra banda. Laura tenía un don para el diseño, un amor por todas las cosas de Texas y fue decisiva en el éxito temprano de la banda”, concluye el comunicado.

Según la información revelada por TMZ, el trágico incidente tuvo lugar el sábado 23 de diciembre, un día antes de la celebración de Navidad. Un automóvil que circulaba en sentido contrario intentó rebasar el vehículo en el que viajaba Lynch, resultando en una colisión fatal que le costó la vida a la talentosa artista.

The Dixie Chicks cancela presentaciones

The Dixie Chicks, fundada en 1989 por Laura Lynch, Robin Lynn Macy y las hermanas Martie Erwin y Emily Erwin, se destacó por su talento y originalidad, recibiendo numerosos premios a lo largo de su carrera. Aunque la banda experimentó cambios en su alineación con el tiempo, permaneció fiel a su esencia única. La partida de Laura Lynch deja un vacío en el mundo de la música country y un legado perdurable.

El trío de música country The Chicks anunció recientemente la cancelación de varias actuaciones debido a una misteriosa enfermedad. Después de compartir una serie de actualizaciones en las redes sociales con sus fans, la publicación más reciente de The Chicks indicaba que tenían que reprogramar otro espectáculo y cancelar por completo una actuación en Nueva York.



“Debido a una enfermedad en curso, lamentamos tener que reprogramar nuestro show en el Merriweather Post Pavilion y cancelar nuestro show en el Bethel Woods Center for the Arts”, dijo la banda country en Instagram.

