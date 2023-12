FIFA amenaza con suspender a Brasil y podría quedarse sin disputar la Copa América 2024

A los malos resultados conseguidos por la Selección de Brasil en este 2023 se suman más problemas luego de que la FIFA lanzara una dura amenaza en la que se contempla la posibilidad de una suspensión a todas las categorías a nivel de selecciones de la Canarinha que podría quedarse sin disputar la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos en 2024.

El máximo ente del fútbol mundial envió un comunicado a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que actualmente se encuentra acéfala de poder tras la destitución de su presidente, Ednaldo Rodrigues desde hace varias semanas tras una decisión de un tribunal brasileño, lo que representa una intromisión a las normas de la FIFA.

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la Conmebol enviarán una misión conjunta a Brasil a partir del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía”, reza el comunicado.

El hasta hace unas semanas presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, junto a Neymar durante una concentración de la Canarinha. (NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images)

Ednaldo Rodrigues fue destituido de su cargo en la CBF el pasado 7 de diciembre, al igual que todos sus directivos, por parte de un tribunal de Rio de Janeiro que alegó irregularidades durante el proceso de su elección que se llevó a cabo el año pasado. La semana pasada dicha decisión fue ratificada por las autoridades brasileñas lo que no fue bien recibido por el máximo ente del fútbol mundial.

“La FIFA y la Conmebol desean insistir enérgicamente en que antes de que tenga lugar esta misión no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o nombramientos electorales. Si esto no se respeta la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio para que considere y decida, lo que puede incluir una suspensión”, explicó el comunicado.

Esta amenaza por parte de la FIFA llega después de que se conociera que las autoridades brasileñas habrían estipulado unas nuevas elecciones para determinar quien será el nuevo presidente de la CBF apenas 30 días después de la destitución de Rodrigues. De concentrarse estas elecciones, que no cuentan con el aval de la FIFA, el máximo ente del fútbol lo consideraría una intervención.

Brasil viene de sufrir una dolorosa derrota a manos de los actuales campeones del mundo, Argentina, en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. (Buda Mendes/Getty Images)

De concretarse este panorama, la Selección de Brasil afronta la posibilidad de una suspensión lo que dejaría al Pentacampeón del Mundo fuera de todas las competiciones organizadas por FIFA, lo que incluye la Copa América de Estados Unidos. Adicionalmente, el castigo también se extendería a los clubes brasileños que no podrían disputar torneos internacionales.

Con su máxima figura Neymar fuera por una larga lesión, la Canarinha no pasa por su mejor momento en las eliminatorias sudamericanas en donde marcha en la sexta posición tras las primeras seis fechas disputadas producto de dos victorias, un empate y tres derrotas, la más reciente ante Argentina (0-1) en el Maracaná siendo la primera vez en la historia de las eliminatorias que pierden un partido en casa.

