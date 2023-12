Copa América 2024 ya tiene sedes: México y Brasil jugarán en el SoFi Stadium

Poco a poco se van revelando más detalles de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos y tendrá como invitados a seis equipos de la Concacaf.

Luego de que hace dos semanas se publicaron las sedes que marcarán el inicio y el final del torneo, este lunes se revelaron el resto de los estadios que albergarán la competencia y el calendario por grupos, por lo que ahora también sabemos dónde jugarán las cabezas de serie.

10 estados en la Costa Este, Zona Central y Costa Oeste, así como 14 ciudades, hospedarán el torneo más antiguo del mundo, teniendo un promedio de entre 2 y 3 partidos por sede.

Estos son los estadios donde se podrá disfrutar en vivo el certamen:

• Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

• AT&T Stadium, Arlington, Texas

• Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

• Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

• Exploria Stadium, Orlando, Florida

• GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

• Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

• Levi’s Stadium, Santa Clara, California

• Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

• MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

• NRG Stadium, Houston, Texas

• Q2 Stadium, Austin, Texas

• SoFi Stadium, Inglewood, California

• State Farm Stadium, Glendale, Arizona

De acuerdo con el calendario que se publicó de forma gráfica en las redes sociales de la Conmebol, Los Ángeles será una de las sedes de los Grupos B y D, donde son cabezas de serie México y Brasil, respectivamente; por lo tanto ellos jugarán en la Costa Oeste, es decir: Los Ángeles, Santa Clara, Glendale y Las Vegas.

Por otra parte, los Grupo A y C, que encabezan Argentina y Estados Unidos se moverán por la Costa Este y la Zona Central, es decir Charlotte, Kansas City, Atlanta, East Rutherford y varias ciudades de Florida y Texas.

Los equipos que superen la fase de grupos avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán en Arlington, Houston, Glendale y Las Vegas.

Las semifinales serán en la Costa Este, concretamente en East Rutherford y Charlotte.

El duelo por el tercer lugar será en Charlotte, casa de los Carolina Panthers de la NFL y el Charlotte FC de la MLS. La gran final, como ya lo sabíamos, se disputará en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida.

Vale recordar que la fase de grupos se realizará del 20 de junio al 2 de julio, los cuartos de final del 4 al 6 de julio, las semifinales el 9 y 10 de julio, el tercer puesto el 13 de julio y, por último, la final el 14 de julio.

¿Qué equipos estarán en la Copa América?

La preciada Copa la disputarán 10 equipos de Conmebol, es decir, de Sudamérica y 6 invitados de Concacaf, es decir, de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hasta el momento tenemos a 14 de los 16 equipos clasificados, los 10 del sur del continente y 4 del resto de América, aunque aquí aún faltan por definirse dos selecciones de Concacaf.

Representando a Conmebol competirán Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Por Concacaf jugarán: Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica. Los dos boletos restantes saldrán de una reclasificación que disputarán a un solo partido en sede neutral Costa Rica vs. Honduras y Canadá vs. Trinidad y Tobago; los ganadores de cada juego clasificarán a la Copa América 2024 y los perdedores volverán a casa con las manos vacías.

El próximo 7 de diciembre se realizará el sorteo para saber cómo quedan conformados los grupos; una vez que esto suceda sabremos qué equipo se enfrentará a quién, en qué fecha y dónde.

