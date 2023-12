Xavi exige a Raphinha más goles y efectividad de cara al resto de La Liga española

Para nadie es un secreto que una de las penurias y lamentos más grandes y evidentemente constantes para el entrenador en jefe del FC Barcelona, Xavi Hernández, es la poca productividad y efectividad de sus jugadores de cara a la portería contraria, simplemente no hay goles suficientes como para poder competir a un nivel más alto y no tener que sacar cuentas para pensar en las posibilidades reales de ser campeones en LaLiga.

El equipo blaugrana se encuentra actualmente distante en la tabla de posiciones del Girona y el Real Madrid, quienes compiten a todo dar por el campeonato de la temporada actual. La llegada de la joya brasileña Vitor Roque en este mercado de invierno, es una esperanza para que lo antes mencionado se revierta y tanto Xavi como la fanaticada culé puedan estar mucho más tranquilos, es decir, la responsabilidad que recae sobre el joven delantero carioca no es nada liviana y mucho menos sencilla.

La competencia que Roque traerá se espera sea bastante positiva en lo interno de la plantilla del FC Barcelona ya que entrará en carrera en la disputa de minutos con el legendario polaco Robert Lewandowski, quien es el máximo artillero culé con un total de 8 goles, seguidos de Ferrán Torres, Joao Félíx y el mismo Raphinha con 3 para cada uno.

Hay que señalar además que Sergi Roberto, uno de los capitanes del club también posee 3 esféricas en su casilla goleadora de este año, es centrocampista y cuenta con muchos menos minutos que los 3 jugadores antes mencionados, lo que puede dar una idea de la situación delicada y en terapia intensiva del conjunto catalán esta temporada.

Ferran Torres y Lamine Yamal al acecho

Titular inamovible, la confianza de Xavi en Raphinha no se puede cuestionar, pero el brasileño la tiene bien clara y sabe que de no poder corregir este renglón, al director del Barca, no le temblaría el pulso para hacer los ajustes necesarios, ya que por encima de todo está el club y evidentemente los resultados.

Robert Lewandowski es el hombre que luce como el jugador inamovible del 11 regular de Xavi, Raphinha y Joao Félix cuentan todavía con la confianza del míster, pero el estar fijos en el 11 titular no parece ser lo definitivo porqué jugadores como Ferran Torres cada vez que ingresan desde el banco, cumplen y la joya canterana Lamine Yamal sigue en ascenso y pidiendo, ganándose cada vez más los minutos en cancha, y hay que sumar la juventud, hambre y ganas con las que llegará el jugador brasileño Vitor Roque.

Xavi está presionando y pidiendo a más no poder mucha más efectividad, goles de Raphinha, ya que la confianza que le tiene es por algo y el director técnico confía en la pegada, las habilidades y sobre todo la explosividad que tiene el brasileño; Recientemente en partido contra el Almería puso fin a una pésima racha de 14 partidos consecutivos sin poder celebrar un gol, esto entre partidos de LaLiga y la Champions League.

Xavi confía en que el brasileño es un jugador integral y que cada vez que participa, el equipo luce diferente y hace de todo, inclusive las pequeñas cosas que no salen ilustradas en la planilla de estadísticas. “Con él en el campo siempre pasan cosas”, dijo la temporada pasada. Cuando se habla de integral se puede ver la casilla de asistencias del brasileño y hasta la fecha ha conseguido un total de 5 en LaLiga y esto también es muy valioso.

Una deuda grande que tiene Raphinha con la afición culé, es poder marcar en Champions League, algo que todavía no ha podido hacer pero que se espera esto termine de una vez por todas más temprano que tarde.

