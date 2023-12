Jadon Sancho y nueve cracks a quienes todos desean y encenderán el mercado de fichajes invernal

El próximo mercado de fichajes invernal está a la vuelta de la esquina y cada vez se hacen mucho más fuertes los rumores de movimientos de jugadores, y figuras importantes, por lo que estar atento es bastante importante.

Hay un listado importante de 10 jugadores que de manera casi segura encenderán el mercado invernal de fichajes y el poder ser sumado a algún club, independientemente de cuál sea, seguramente tendrá cambios importantes en la actualidad del mismo.

10 jugadores que podrían cambiar de destino

-Jadon Sancho: La ex estrella del Manchester United es quizás a día de hoy, el fichaje más importante en la ventana invernal, quien luchó a más no poder por encontrar su mejor forma y sitio en el United desde su llegada en el 2021. Sin embargo, la llegada del entrenador Erik Ten Hag no mejoró en lo absoluto esto y, por el contrario, es una relación que no tiene salvación alguna.

El holandés relegó al exilio deportivo y al olvido a Sancho y apenas pudo disputar un total de 76 minutos en lo que va de temporada y un cambio de aires definitivamente podría reavivar la carrera del jugador. Sancho es un jugador que cambiaría a positivo el presente de cualquier equipo; su explosividad, capacidad de desborde y especialmente la mentalidad fría y calculadora que tiene, son sus armas más potentes y esto es algo que cualquier club desearía con seguridad.

MANCHESTER, ENGLAND – MAY 28: Jadon Sancho of Manchester United with the ball during the Premier League match between Manchester United and Fulham FC at Old Trafford on May 28, 2023 in Manchester, England. (Photo by Nathan Stirk/Getty Images)

-Kalvin Phillips: Otro que podría calar en el mercado de transferencias y que tuvo una etapa bastante positiva con el Leeds United, actualmente tiene una participación bastante limitada en el Manchester City, y equipos como el Newcastle de la Premier Legue y la Juventus de la Serie A han mostrado interés, pero Phillips sigue enfocado en conseguir garantías de tiempo de juego antes de pensar en cambios.

WOLVERHAMPTON, ENGLAND – SEPTEMBER 30: Kalvin Phillips of Manchester City in action during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Manchester City at Molineux on September 30, 2023 in Wolverhampton, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

-Hugo Ekitike: Hugo Ekitike, en el completo olvido en el Paris Saint Germain, estaría considerando seriamente buscar una salida en el mes de enero y es que aún cuando cuenta con juventud y margen de mejora, el delantero no cuenta con los minutos que desea y el West Ham United y Newcastle de la Premier League han tocado la puerta para hacerse con sus servicios.

Paris Saint-Germain’s French forward Hugo Ekitike shoots the ball during the French L1 football match between ES Troyes AC and Paris Saint-Germain (PSG) at Stade de l’Aube in Troyes, north-eastern France on May 7, 2023. (Photo by François NASCIMBENI / AFP) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI/AFP via Getty Images)

-Aaron Ramsdale: El arquero internacional inglés Aaron Ramsdale, a pesar de ser un inamovible en el 11 inicial del Arsenal la temporada pasada, ha ido perdiendo lugar contra David Raya y con equipos como el Chelsea y Newcastle mostrando interés, Aaron considera estas opciones buscando mayor regularidad de juego.

LONDON, ENGLAND – AUGUST 21: Aaron Ramsdale of Arsenal makes a save during the Premier League match between Crystal Palace and Arsenal FC at Selhurst Park on August 21, 2023 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

-Ivan Toney: Ivan Toney, aunque no ha jugado esta temporada debido a una suspensión por apuestas, tiene un talento bastante cotizado y bien valorado en el fútbol a nivel mundial, por lo que su vuelta a las canchas de juego tendría un nuevo destino para el guardameta.

BRENTFORD, ENGLAND – APRIL 29: Ivan Toney of Brentford scores the team’s first goal during the Premier League match between Brentford FC and Nottingham Forest at Brentford Community Stadium on April 29, 2023 in Brentford, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

-Serhou Guirassy: El delantero sorpresa de la temporada, Serhou Guirassy, ha llamado la atención de clubes de tradición como el Manchester United y unos más modestos como el West Ham United y el Tottenham; sus goles en la Bundesliga han hecho eco en el Reino Unido y varios equipos continúan la batalla por hacerse con sus servicios.

STUTTGART, GERMANY – SEPTEMBER 22: Serhou Guirassy of VfB Stuttgart in action during the Bundesliga match between VfB Stuttgart and SV Darmstadt 98 at MHPArena on September 22, 2023 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

-Joao Neves: El joven talento del Benfica de Portgual, Joao Neves, ha conseguido llamar la atención del Manchester United y el Manchester City. Con el Benfica buscando más de 105 millones de Euros para poder concretar cualquier traspaso, Neves podría ser una opción costosa pero prometedora que sin duda alguna podría tener resultados positivos más temprano que tarde para el club que concrete su fichaje.

LISBON, PORTUGAL – JULY 25: Joao Neves of SL Benfica in action during the Pre-Season Friendly match between SL Benfica and Burnley FC at Estadio do Restelo on July 25, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

-Casemiro: La posible salida del brasileño Casemiro del Manchester United podría estar entre los planes que maneja el club londinense. El legendario jugador brasileño podría recalar en la Bundesliga en otro club élite como el Bayern de Múnich en enero.

MANCHESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 30: Casemiro of Manchester United on the ball whilst under pressure from Jordan Ayew of Crystal Palace during the Premier League match between Manchester United and Crystal Palace at Old Trafford on September 30, 2023 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

-Donny Van de Beek: Donny van de Beek ya ha confirmado su salida del Manchester United con una cesión al Eintracht Frankfurt en Alemania; el centrocampista holandés confía en que este nuevo cambio de aires podría realzar su carrera y regresarle lo que es su mejor versión, luego de haber pasado tiempos muy decepcionantes en el Reino Unido.

Manchester United’s Dutch midfielder Donny van de Beek controls the ball during the UEFA Champions League Group F football match between Manchester United and Young Boys at Old Trafford stadium in Manchester, north west England on December 8, 2021. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

-Anthony Martial: Finalmente, la carrera de Anthony Martial en el Manchester United podría llegar a su fin, ya que desde que aterrizó en 2015, no consiguió nunca llenar los zapatos que le esperaron y las expectativas muy pronto se convirtieron en decepciones y desilusiones; enero puede ser el mes para partir lo más pronto posible de Old Trafford.

MANCHESTER, ENGLAND – DECEMBER 09: Manchester United player Anthony Martial in action during the Premier League match between Manchester United and AFC Bournemouth at Old Trafford on December 09, 2023 in Manchester, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

