Jaime Jáquez Jr. tuvo una noche soñada en victoria del Miami Heat sobre los 76ers de Filadelfia

El mejor regalo que pudo tener el novato Jaime Jáquez Jr. fue haber sido el líder anotador del Miami Heat en su victoria ante los 76ers de Filadelfia en el partido celebrado en las instalaciones del Kaseya Center, donde el jugador de raíces mexicanas brilló una vez más e hizo gala de sus habilidades, demostrando que el título de novato le queda grande en muchas ocasiones.

Miami Heat ganó 119-113 para agrandar y fortalecer mucho más la leyenda de su entrenador Erik Spoelstra el día de Navidad, ya que es el mejor entrenador de la historia de la NBA dirigiendo partidos el 25 de diciembre, con una marca perfecta de 9-0.

Jáquez Jr. volvió a romper el récord de anotación de un jugador mexicano en la NBA, registro que supera por enésima vez en lo que va de temporada, lo cual hace mucho más meritorio la labor realizada la noche del 25 de diciembre.

El partido entre el Heat y los Sixers se mostraba como uno bastante emocionante, pero las bajas de las 2 más grandes estrellas de sus respectivos equipos, Jimmy Butler y el camerunés Joel Embiid, hacían perder un poco de brillo para el enfrentamiento, al menos en el papel, ya que en la práctica Jaime Jáquez Jr. se encargó de colocarse al equipo en sus hombros y darle una noche de descanso a la estrella de Miami, Jimmy Butler.

Lo de Jáquez Jr. fue simplemente épico y fue uno de esos partidos que quedará en la memoria de todos los fanáticos y de la liga. Inició el choque como titular y culminó el mismo anotando un total de 31 puntos, bajó 10 rebotes, colaboró con 2 robos de balón en 39 minutos, y su efectividad de lanzamiento estuvo casi perfecta al añadir un total de 11 de sus 15 tiros de campo (con un triple en su haber) y 8 de 8 en libres.

La noche para Jáquez Jr. fue un sueño y seguramente el jugador que jugó en su etapa universitaria para UCLA, no querrá olvidar nunca.

”Es genial conseguir una victoria, teniendo una noche como esta, en Navidad. Crecí viendo estos partidos y para poder jugar y tener una noche así, simplemente tuve que trabajar duro hasta altas horas de la noche en el gimnasio, siempre preparándome para momentos como este, explicó Jáquez Jr. en entrevista post juego.

Jaime Jaquez Jr. viene pisando muy fuerte.



31 puntos y 10 rebotes en Navidad.



Rookie.

La noche y el partido de Jaime es tan especial porqué marca historia al conseguir su primer doble-doble en la NBA, y se convierte en el séptimo mayor anotador siendo novato en un partido de Navidad, superado solo por Wilt Chamberlain (45 puntos), Walt Bellamy, LeBron James, Bill Cartwright, Patrick Ewing y Oscar Robertson.

Luego de la victoria del Miami Heat, Jáquez Jr. comentó que se sentía “emocionado”, asegurando que resulta “enorme conseguir una victoria, con noche de récord, en Navidad”.

Un escudero de lujo que tuvo el joven jugador mexicano fue Bam Adebayo, que aportó a la causa con un total de 26 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones, y no se pueden dejar a un lado los 22 puntos de Tyler Herro, quien no tuvo su mejor noche en cuanto a porcentaje de lanzamientos, y sus ejecuciones de campo no fueron los mejores (8 de 25 en el tiro).

En Sixers, 27 puntos de Tobias Harris y 25 de Kelly Oubre Jr. Y además de la ausencia de Embiid, el golpe más fuerte de la noche el pobre partido de Tyrese Maxey, que llegó al descanso sin anotar puntos tras conseguir un 0 de 9 de tiro de campo y además terminó el partido con 12 puntos tras presentar un 4 de 20 en campo (1 de 8 en triples)

Erik Spoelstra el amo y dueño de los Días de Navidad

Hay que destacar el gran trabajo realizado por el entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, quien sigue demostrando que, a pesar de no tener la plantilla con los nombres más resaltantes o vistosos de la liga, hace el trabajo necesario para engranar de la mejor forma posible todas las piezas que posee y el 9-0 en partidos de Día de Navidad son prueba de ello.

“Es un honor increíble y uno nunca quiere darlo por sentado. Realmente significa algo. Por lo general, te ven como un equipo aspirante al anillo si juegas en Navidad”, explicó Spoelstra a los medios de comunicación luego de la victoria.

