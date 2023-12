La revista GQ nombra a Jacob Elordi como uno de los hombres del año

El actor Jacob Elordi fue nombrado por la revista de moda y estilo de vida GQ como uno de los “hombres del año” y una de las estrellas a seguir en el cine para los años venideros. En el listado también destacaron el diseñador Tom Ford, el cantante André 3000 y el rapper Offset.

Elordi, de 26 años, saltó a la fama gracias a su personaje de “Nate Jacobs” en la serie de HBO “Euphoria”. A esto le siguieron papeles de reparto en algunas películas, pero en 2023 llegó su exposición a nivel mundial en dos filmes: “Priscilla” -dirigido por Sofia Coppola– y “Saltburn”, los cuales han obtenido buenas críticas.

El artista de origen australiano concedió una entrevista a esa publicación, con ciertas declaraciones que causaron polémica. Específicamente se refirió a una trilogía de películas que hizo para Netflix de 2018 a 2021, tituladas “The Kissing Booth” y en las que compartió créditos con la actriz Joey King.

“No quería hacer esas películas. Son ridículas. No son universales. Eran un escape”, dijo Jacob, para después agregar que esas cintas eran unos de sus primeros trabajos en Hollywood, y que actuó en ellas con el fin de que luego productores le permitieran elegir filmes con personajes que realmente le interesaran: “Uno para ellos, uno para mí. Esa también es una trampa. Porque pueden llegar a ser 15 para ellos, ninguno para ti…Así que es un buen baile. Mi ‘uno para ellos’ ya la hice”.

Poco después King dio sus propios comentarios de las declaraciones de Elordi, defendiendo “The Kissing Booth” y lamentando que el actor se arrepintiera de haber participado: “Creo que es desafortunado para cualquiera que se sienta así. Me la pasé muy bien haciendo esas películas, sin importar lo que digan”.

Jacob Elordi tiene dos nuevos proyectos: la película “Oh Canada”, dirigida por Paul Schrader (en la que interpreta a un joven que no quiere ir a la guerra de Vietnam) y la miniserie de televisión “The Narrow Road To The Deep North”, cuya trama se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y que se grabará en Australia. El 20 de enero de 2024 será el conductor invitado en el programa de televisión “Saturday Night Live”, con Renee Rapp en la parte musical.

