Max Verstappen recordó una derrota ante “Checo” Pérez como su peor momento del 2023 en la F1

Max Verstappen fue el claro dominador a lo largo de prácticamente toda la temporada de la Fórmula 1 en la que la estrella de Red Bull terminó conquistando su tercer título de campeón mundial consecutivo. Sin embargo, hubo un momento de su casi inmaculado 2023 que marcó al neerlandés y que tuvo de protagonista a su compañero de equipo, Sergio “Checo” Pérez.

Después de ganar 19 de 22 carreras que se disputaron del calendario de la F1, Max Verstappen consideró que su peor momento de la temporada llegó en una carrera en la que el mexicano lo relegó al segundo puesto del podio. Una situación que se repitió una vez más en el año, pero que en esa oportunidad dejó un mal sabor al primer piloto de la escudería austríaca.

Así lo recordó el neerlandés en una entrevista con el portal Motorsport en la que habló de su mejor y peor momento de la temporada, siendo el Gran Premio de Azerbaiyán 2023 el punto más bajo para él en una campaña histórica en la que logró nada más y nada menos que 575 puntos, más del doble que “Checo” Pérez quien terminó segundo en la clasificación de pilotos (285).

Una imagen que se vio muy poco a lo largo de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con el piloto neerlandés Max Verstappen fuera de lo más alto del podio. (Alex Pantling/Getty Images)

“El peor momento fue Bakú (Azerbaiyán). No estaba contento con cómo iba todo. Quizás no fue el mejor stint de mi vida, pero también fue porque estaba probando muchas herramientas entre la inclinación de los frenos, el diferencia y el freno motor. Además, el coche era muy nuevo y se trataba de un circuito urbano con curvas de 90 grados”, comentó Verstappen.

“Creo que fue un poco de ‘ensayo y error’ durante todo el stint, pero el final fue realmente muy fuerte, donde creo que ya había dañado mis neumáticos desde el principio tratando de adelantar. Cuando acabé la carrera me dije: ‘Vale, no he ganado, pero he aprendido mucho para las próximas carreras'”, recordó el neerlandés.

Ese segundo lugar de Max Verstappen en la carrera que se disputó el 30 de abril en Azerbaiyán había sido la segunda vez que ocurría luego de que Sergio “Checo” Pérez se impusiera también en el Gran Premio de Arabia Saudita a mediados de marzo, relegando a su compañero al segundo puesto del podio. Sin embargo, a nivel de resultado no fue lo peor para el neerlandés en la temporada.

A lo largo de la temporada 2023 de la Fórmula 1 se habló de una mala relación entre Max Verstappen y Sergio Pérez, algo que ambos pilotos luego descartaron. (LISI NIESNER/POOL/AFP via Getty Images)

En todo el 2023 sólo una vez Max Verstappen se quedó fuera del podio y ocurrió durante el Gran Premio de Singapur en septiembre, cuando la estrella de la escudería Red Bull finalizó en el quinto puesto en una prueba que ganó el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) seguido de los británicos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell.

“En Singapur no íbamos bien y probablemente también cometimos muchos errores con la puesta a punto. Fue un poco desastroso. Para mí, Singapur no sucedió en cierto modo. Esa carrera no la cuento”, reconoció Verstappen, quien no dudó al momento de recordar cuál fue el mejor momento del 2023: el Gran Premio de Japón.

“Creo que el de Spa volvió a ser un fin de semana fuerte. Japón fue muy fuerte desde la primera vuelta fue increíble pilotar. Miré la pantalla y yo estaba como ‘¡Bien, eso es un buen comienzo!’. En cuanto al equilibrio, probablemente la clasificación de Suzuka fue realmente agradable de conducir”, rememoró el piloto europeo.

