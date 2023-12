Padre de Max Verstappen lanza dardo en contra de “Checo” Pérez: “Me gustaría ver más competencia”

El 2023 de Max Verstappen fue simplemente espectacular para el tricampeón de la Fórmula 1 que conquistó un total de 19 victorias de las 22 carreras que disputó, demostrando un dominio casi absoluto con el resto de los pilotos, entre ellos el mexicano Sergio “Checo” Pérez, su compañero dentro de la escudería Red Bull.

La diferencia abismal que hubo entre los dos pilotos ha generado cuestionamientos hacia el tapatío al que consideran que no estuvo a la altura del neerlandés. A esas críticas se sumó recientemente el padre de Max Verstappen, Jos, quien aseguró en una entrevista que le gustaría que hubiese más competencia para su hijo durante la próxima temporada de la F1.

Si bien el ex piloto neerlandés no nombró a Sergio “Checo” Pérez sus palabras pueden tomarse como un reclamó hacia el piloto de Guadalajara que se prepara para la que será su cuarta temporada con la escudería austríaca luego de haber asegurado, entre polémicas por su desempeño, el subcampeonato en la campaña que terminó hace un par de semanas.

Jos Verstappen compartiendo con su hijo durante el Gran Premio de Abu Dhabi que se corrió el último fin de semana de noviembre y que dio por cerrado el calendario del 2023. (Mark Thompson/Getty Images)

“Me gustaría tener más competencia”, señaló Jos Verstappen durante una entrevista con el portal planetf1.com. “Por supuesto que queremos ganar las carreras, pero también me gusta que luchen con Max. Luego, que se vaya con una victoria… o quizás no. Creo que todo el mundo quiere ver eso”, prosiguió el ex piloto neerlandés.

La opinión del padre de Max Verstappen surge luego de que si bien “Checo” Pérez terminara como escolta del neerlandés en la clasificación de pilotos en la temporada 2023 de la F1, la diferencia entre ambos fue descomunal. El mexicano finalizó con 285 puntos, una cifra que duplicó el tricampeón de la Fórmula 1 que terminó con 575 unidades.

Jos también señaló que aunque le gustó ver a su hijo dominar de punta a punta la Fórmula 1 en la pasada temporada, también le gustaría verlo ganar un campeonato mucho más ajustado como ya lo hizo hace un par de años imponiéndose en una intensa lucha con el británico y siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton (Mercedes).

Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez compartieron el podio durante el Gran Premio de Las Vegas en el que terminaron en el primer y tercer lugar, respectivamente. (Chris Graythen/Getty Images)

“Soy un fanático del deporte, un fanático de la Fórmula 1. Por su puesto que es bonito ganar 18 o 19 carreras en una misma temporada, pero ganar un Mundial como lo ganó (Max) en el 2021… también lo disfruté, así que ¿Por qué no?”, comentó sobre la posibilidad de ver a su hijo imponerse una vez pero con más pelea en la cima de la clasificación.

“Para nosotros fue algo muy bonito, pero puedo imaginar que para Lewis (Hamilton) y Toto (Wolff) no fue tan bonito. Pero fue como fue y lo tienen que aceptar”, recordó sobre lo que fue el final de aquella temporada en la que Max Verstappen se quedó con el título luego de imponerse al británico en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.

