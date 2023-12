Trump refuerza su plan para terminar con Obamacare y asegura que pensará en algo para reemplazarlo

Donald Trump volvió a manifestar su deseo de ponerle fin a la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), a la cual los ciudadanos popularmente conocen como Obamacare y que protege a millones de estadounidenses.

El aspirante a la candidatura republicana, asegura pondrá en marcha un programa alternativo al Obamacare, pero la realidad es que no termina por aterrizar nada en concreto y quizá, aunque él mismo lo niega, su objetivo realmente está enfocado en eliminar el servicio de salud sin nada que ofrecerles después a los estadounidenses.

“Obamacare es demasiado caro y, por lo demás, no es una buena atención sanitaria. ¡Se me ocurrirá una alternativa mucho mejor y menos costosa! ¡La gente estará feliz, no triste!”, escribió recientemente en la plataforma social Truth Social.

A pesar del señalamiento del expresidente de la nación, cerca del 60% de los estadounidenses que tienen una opinión favorable sobre la ACA y la propuesta de Trump parece estar más orientada a borrar el logro de la administración de Barack Obada al cual Joe Biden le ha dado seguimiento.

El objetivo de Donald Trump es privar de atención médica a millones de estadounidenses de manera permanente para ahorrarse parte del presupuesto federal. (Crédito: Kamil Krzaczynski / AFP vía Getty Images)

De hecho, con objeto de ganarse la confianza de los ciudadanos, semanas atrás el político neoyorquino trató de enviar un mensaje más “propositivo” aunque sin nada de fondo.

“No quiero poner fin a Obamacare, quiero REEMPLAZARLO con UNA ATENCIÓN MÉDICA MUCHO MEJOR.

Conseguir una atención sanitaria mucho mejor que Obamacare para el pueblo estadounidense será una prioridad de la Administración Trump. No es una cuestión de costo, es una cuestión de SALUD. Estados Unidos tendrá uno de los mejores planes de atención médica del mundo. ¡Ahora mismo tiene uno de los PEORES!“, señaló también en Truth Social.

Al respecto, Seth Schuster, portavoz de la campaña Biden-Harris 2024, emitió un comunicado donde advierte sobre el riesgo en que estarían hasta 100 millones de estadounidenses en caso de que Trump elimine el Obamacare.

“Donald Trump sigue prometiendo hacer todo lo posible para eliminar la atención sanitaria de los estadounidenses. Si se sale con la suya, 40 millones de estadounidenses verían peligrar su cobertura sanitaria, se pondría en riesgo la protección de 100 millones de estadounidenses con enfermedades preexistentes y más de dos millones de jóvenes serían expulsados de los planes de sus padres. Su errática diatriba del día de Navidad es solo otra señal de peligro de lo que está por venir si vuelve al poder, y viene a costa de la asistencia sanitaria que tanto les ha costado ganar a los estadounidenses”, señala la misiva.

