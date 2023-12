Adolescente embarazada y su novio fueron encontrados muertos en un automóvil en Texas

Autoridades informaron que una adolescente embarazada desaparecida en Texas y su novio fueron encontrados muertos el martes en un automóvil estacionado en San Antonio.

Savanah Nicole Soto, de 18 años, y Matthew Guerra, de 22, fueron reportados como desaparecidos tras ser vistos por última vez el viernes por la tarde en Leon Valley, ubicado a unas pocas millas al noroeste del suburbio de San Antonio.

Se encontraron dos cuerpos en un Kia Optima que coincidía con la descripción de un vehículo que pertenecía al novio. Es posible que hayan estado allí durante tres o cuatro días, dijo el jefe de policía William P. McManus en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el jefe de la policía identificó los cuerpos a la espera de la confirmación por parte del médico forense, pero dijo que se creía que eran los de la pareja desaparecida.

McManus no proporcionó más detalles y dijo que no sabía si se había encontrado un arma en el auto.

“Lo que estamos viendo ahora es una escena del crimen muy, muy desconcertante. Los detectives en este momento están considerando esto como un posible asesinato, pero no lo sabemos con certeza. Debido a la complejidad, la compleja escena del crimen, no podemos decir con seguridad lo que tenemos”, señaló en las declaraciones citadas por The Associate Press.

Los cuerpos fueron encontrados el martes por la tarde después de que alguien vio el auto en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en San Antonio y alertó a la familia, informó KENS-TV. Luego, los familiares llamaron a la policía.

La adolescente embarazada tenía un retraso de una semana en su fecha de parto y estaba programado que tuviera un parto inducido en un hospital el sábado pasado por la noche, lo que “causó gran preocupación entre los miembros de su familia después de faltar a una cita médica esencial”, dijo el Departamento de Policía de Leon Valley en un comunicado de prensa el martes.

Gloria Córdova dijo que tuvo noticias de su hija por última vez el viernes por la tarde y no obtuvo respuesta cuando llamó a la puerta de su apartamento en Leon Valley el sábado por la tarde.

“Cuando la llamé durante toda la mañana no contestó, iba directamente al correo de voz. Fuimos al hospital de todos modos. Ella no se presentó, y fue entonces cuando llamé a la policía”, dijo Córdova a a KSAT, afiliada de ABC de San Antonio.

La policía de Leon Valley emitió una Alerta CLARA para Soto el lunes y luego dijo que su novio también estaba desaparecido. La familia de Soto organizó una búsqueda en el área cercana a su apartamento la noche de Navidad.

“Savanah estaba muy, muy feliz porque iba a ser mamá. Me rompe el corazón”, dijo su madre a KENS-TV.

Cordova dijo que la familia se estaba recuperando de la muerte de su hijo, Ethan, el año pasado. El joven de 15 años fue asesinado a tiros en su casa en San Antonio, dijo la policía.

Sigue leyendo:

– Investigan misteriosa muerte de porrista en Texas hallada en la bañera de su departamento

– Ataques en 2 ciudades de Texas dejan 6 muertos y 2 oficiales heridos

– Padres del sospechoso de los ataques en Texas fueron sus primeras víctimas fatales