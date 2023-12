Silvia Pinal estaría delicada de salud, según reportes

Silvia Pinal estaría internada en un hospital desde el 21 de diciembre y en el área de terapia intensiva, según declaraciones que hizo ayer el periodista Gustavo Adolfo Infante. Hasta el momento, ningún familiar de la actriz ha informado sobre su estado de salud.

Según Infante, la diva del cine mexicano -de 93 años- comenzó a tener problemas para respirar, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital: “La cosa no está sencilla, la cosa no está padre. Está muy feo el panorama para doña Silvia Pinal, y me apena tener que decirlo esta noche”.

El periodista agregó que tras enterarse de la noticia el 24 de diciembre, procedió a corroborar la información: “Doña Silvia empezó a no responder, no respiraba. Se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México. La tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva. Lleva seis días. Me hubiera gustado no dar esta noticia”.

Gustavo también mencionó que doña Silvia ha estado acompañada de sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, además de su asistente Ifigenia y su hijo Luis Enrique Guzmán. Si presenta mejoría, podría salir del hospital entre el 29 y el 30 de diciembre. Hay otras versiones en cuanto a la gravedad del estado de salud de la actriz; su amigo Juan José Origel dijo que se trata de una gripe.

